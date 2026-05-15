हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट! सुक्खू सरकार ने ₹1 प्रति यूनिट सेस लगाने का लिया फैसला, इन पर बढ़ेगा बोझ
प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 10 अलग-अलग श्रेणियों को इस अतिरिक्त सेस के दायरे में शामिल किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 3:34 PM IST
शिमला: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के झटके के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बिजली से भी महंगाई का करंट लगा है. केंद्र सरकार की ओर से ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के कुछ घंटों बाद ही हिमाचल सरकार ने व्यावसायिक (कमर्शियल) बिजली उपभोक्ताओं पर नया सेस लगाने का फैसला लिया है. ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब प्रदेश में कमर्शल बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की हर यूनिट पर 1 रुपये अतिरिक्त सेस देना होगा. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
इन 10 श्रेणियों पर लगेगा नया सेस
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 10 अलग-अलग श्रेणियों को इस अतिरिक्त सेस के दायरे में शामिल किया गया है. इनमें बिजनेस हाउस, प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट अस्पताल, पेट्रोल पंप, होटल और मोटल शामिल हैं. इसके अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट रिसर्च संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी इस फैसले के तहत शामिल किया गया है. इन सभी संस्थानों को अब बिजली की हर यूनिट पर 1 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा.
HPSEBL करेगा वसूली
अधिसूचना में साफ किया गया है कि Himachal Pradesh State Electricity Board Limited इन उपभोक्ताओं से निर्धारित दर पर अतिरिक्त सेस की वसूली करेगा. यह आदेश हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2009 की धारा 3-B के तहत जारी किया गया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला सार्वजनिक हित और बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लिया गया है.
3.29 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर असर
हिमाचल प्रदेश में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणियों को मिलाकर बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 25 लाख से अधिक है. ऊर्जा विभाग के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में वाणिज्यिक यानी कमर्शल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या करीब 3.29 लाख (329,281) से ज्यादा है. सरकार के इस फैसले का सीधा असर इन्हीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी बिजली लागत अब पहले से अधिक हो जाएगी.
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने साधा निशाना
सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. भाजपा विधायक और पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई और अब बिजली पर नया सेस लगाकर जनता और कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अधिसूचना साझा करते हुए लिखा कि यह फैसला सरकार की आर्थिक नीतियों और 'व्यवस्था पतन' को दर्शाता है.
व्यापारिक संस्थानों पर बढ़ेगा दबाव
विशेषज्ञों का मानना है कि होटल, अस्पताल, मॉल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के बिजली बिल बढ़ने से उनके संचालन खर्च में भी बढ़ोतरी होगी. आने वाले समय में इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कई संस्थान अतिरिक्त खर्च का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं. सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में महंगाई और आर्थिक बोझ को लेकर बहस और तेज हो गई है.
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