ETV Bharat / state

हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट! सुक्खू सरकार ने ₹1 प्रति यूनिट सेस लगाने का लिया फैसला, इन पर बढ़ेगा बोझ

सुक्खू सरकार ने ₹1 प्रति यूनिट सेस लगाने का लिया फैसला ( IANS )