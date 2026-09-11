4 साल की सरकार, हॉट सीट वाले अनार का इंतजार, सुक्खू राज में कहां अटका है कैबिनेट मंत्री की कुर्सी का सुख
हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक पूरी कैबिनेट नहीं बना पाए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:09 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से मिली सत्ता के सुख भर चार साल बीतने को आए हैं. व्यवस्था परिवर्तन के नारे के बीच राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी संभालने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक अपनी पूरी कैबिनेट नहीं बनाई. सीएम सुक्खू धीरे-धीरे रे मना की चाल पर चलते रहे और कैबिनेट मंत्री की इच्छा रखने वाले नेता कुर्सी के सुख का इंतजार करते रहे.
दिलचस्प बात है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद मंत्री पद के लिए कांग्रेस के एलिजिबल नेताओं को खूब इंतजार करवाया है. अभी भी एक सीट खाली है, जिस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली थी, उस वक्त उनके साथ केवल मुकेश अगिनहोत्री ने डिप्टी सीएम का पद संभाला. उसके बाद सीएम सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिव बनाकर अपने करीबियों के लिए झंडी वाली कार, ऑफिस व कोठी का इंतजाम तो किया, लेकिन कानूनी पेंच में फंसने के बाद सीपीएस की कुर्सियां छिन गई। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद 11 दिसंबर 2022 को शिमला के रिज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था, उसके बाद नए साल में यानी 2023 में जनवरी महीने में अचानक से खबर आई कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू छह विधायकों को सीपीएस की शपथ दिलाएंगे.
जनवरी की आठ तारीख को संडे का अवकाश था, लेकिन आनन-फानन में सुंदर सिंह ठाकुर, राम कुमार चौधरी, मोहन लाल ब्राक्टा, किशोरी लाल, आशीष बुटेल व संजय अवस्थी को सीपीएस की शपथ दिलाई गई. बाद में 2024 में हाईकोर्ट ने सीपीएस को पद से हटाने का आदेश जारी किया और सीपीएस की नियुक्ति वाले एक्ट को भी रद्द कर दिया. सीपीएस से ऑफिस, कोठी व झंडी छिन गई। बड़ी बात ये रही कि पहले सीएम व डिप्टी सीएम ने शपथ ली और फिर बिना कैबिनेट विस्तार के ही छह सीपीएस बना दिए गए। हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को बुलंद करने के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में भी खूब व्यवस्था परिवर्तन किए। कैबिनेट विस्तार को लेकर समय-समय पर अटकलें लगीं, लेकिन किसी को कानों-कान भनक नहीं लग पाती थी कि सीएम सुक्खू के मन में क्या है.
भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा का कहना है कि 'कांग्रेस सरकार केवल नारों में ही व्यवस्था परिवर्तन करती रही है. सरकार व संगठन के साथ ही आपसी झगड़ों में सारा कार्यकाल बीत रहा है. कैबिनेट मंत्री बनने की चाहत में कई नेताओं के अरमान अधूरे ही रहे गए हैं. अब कांग्रेस सरकार की विदाई का समय है.'
जनवरी 2023 में कैबिनेट विस्तार
सीएम व डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद नए साल में जनवरी 2023 को सुखविंदर सरकार ने पहला कैबिनेट विस्तार किया. इसमें कुल सात मंत्रियों को शपथ ग्रहण करने का अवसर मिला. इनमें सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल, शिमला जिला से अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह, सिरमौर जिला से हर्षवर्धन चौहान, कांगड़ा से चौधरी चंद्र कुमार व किन्नौर से जगत सिंह नेगी का नाम था. इस तरह सात कैबिनेट मंत्री, एक डिप्टी सीएम के रूप में आठ सीटें भर गई. बाद में दिसंबर 2023 में यादविंद्र गोमा व राजेश धर्माणी को मंत्री बनाया गया. उसके बाद अकसर चर्चा होती रही कि एक खाली सीट पर अब नियुक्ति हुई, तब हुई, लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा खिंच गया. अब चुनावी साल की हलचल शुरू हो गई है. हाईकमान सभी से रिपोर्ट कार्ड भी तलब कर रहा है. ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष सियासी धर्मसंकट है.
सीएम के पास कई विभाग
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास कई विभागों का जिम्मा है. वो एक साथ वित्त विभाग, गृह विभाग, उर्जा विभाग, वन विभाग, योजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी सहित वे सभी विभाग देख रहे हैं, जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास जलशक्ति विभाग, परिवहन विभाग, भाषा व संस्कृति विभाग आदि हैं. अन्य मंत्रियों में जगत नेगी के पास बागवानी, राजस्व, जनजातीय मामले, हर्षवर्धन चौहान के पास उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम व रोजगार, चंद्र कुमार के पास पशुपालन, कृषि विभाग, रोहित ठाकुर के पास शिक्षा, राजेश धर्माणी के पास तकनीकी शिक्षा, टीसीपी, विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण के साथ यूडी, यादविंद्र गोमा के पास आयुष विभाग सहित युवा सेवाएं एवं खेल विभाग है. एक मंत्री पद बचा है।. यदि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पद को भरते हैं तो वन विभाग जैसे अहम महकमे का भार उनके कंधे से उतर सकता हैं.
राज्यसभा चुनाव में लगा था झटका
हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा था. फरवरी 2024 में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से राज्यसभा सीट के उम्मीदवार थे. प्रचंड बहुमत में होने के बावजूद कांग्रेस चुनाव हार गई. फिर कांग्रेस टूट का शिकार हुई. राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, केएल ठाकुर, होशियार सिंह आदि विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया और वे पर्ची सिस्टम से चुनाव जीत गए, क्योंकि दोनों को 34-34 मत पड़े थे. उसके बाद एकबारगी तो कांग्रेस सरकार गिरते-गिरते बची थी. बाद में उपचुनाव हुए तो राजेंद्र राणा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर, रवि ठाकुर व चैतन्य शर्मा चुनाव हार गए. उस समय भी ये चर्चा जोरों पर थी कि सीएम की कार्यप्रणाली से नाराज कांग्रेस विधायकों ने भाजपा का दामन थामा.
अंदाजा लगता रहा, विस्तार टलता रहा
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर का नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पर चर्चा में लंबे समय से है. बड़ी बात तो ये है कि अगस्त महीने में सीएम सुक्खू ने खुद उनका नाम सार्वजनिक मंच से लेकर कहा कि वे मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन ये आश्वासन अधूरा ही रहा. इस बीच, विनय कुमार के पीसीसी चीफ बनने के बाद से विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी खाली हो गई थी. उस कुर्सी के लिए आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में आया. फिर सीएम के करीबी संजय अवस्थी का नाम भी चला. ये भी बात उड़ी कि कैबिनेट में फेरबदल करके एक मंत्री को ड्रॉप किया जाए. वहीं, किसी ने हाईकमान तक इस बात का जिक्र भी किया कि यदि सुंदर ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो सरकार में सीएम सहित हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह के बाद एक और राजपूत मंत्री बन जाएगा. फिर राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से अभी दो ही मंत्री हैं.
वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि 'किसी भी सरकार में कैबिनेट में कोई मंत्री पद खाली नहीं रहता. सभी को एडजस्ट किया जाता रहा है. इस बार ऐसा हुआ है कि चार साल होने को आए, एक बार भी फुल कैबिनेट नहीं हुई. यानी कैबिनेट की सभी 12 सीटें नहीं भरी गई. अब चुनावी साल के नजदीक आने पर कई तरह के सियासी घटनाक्रम पेश आएंगे.'
इधर, जिला परिषद शिमला भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है. कांगड़ा में पालमपुर नगर निगम आशीष बुटेल के कारण कांग्रेस के हाथ आया है, उन्हें भी एडजस्ट कर पुरस्कृत करना होगा. कुल मिलाकर अनार एक और विचार अनेक वाली बात हो गई. इधर, ये भी सुगबुगाहट हुई कि आलाकमान के पास कुछ नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है. बताया जा रहा है कि सीएम सुक्खू अपने हिसाब से फेरबदल करना चाहते हैं और पार्टी हाईकमान के पास रिपोर्ट में कई पेंच हैं. ऐसे में कैबिनेट विस्तार फिलहाल टला हुआ है.
वहीं, लेखक-संपादक व हिमाचल की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा ओवरऑल परिस्थितियों पर कहते हैं 'सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल को लेकर हर वर्ग की अलग अलग राय हो सकती है, जैसे मंत्रियों की अलग, कर्मचारियों की अलग, प्रतिपक्ष की अलग. उसके कारण हैं. मुझे लगता है कि वित्तीय संकट ने इन चार वर्षों पर अपनी छाया रखी है. उस छाया में रहते हुए ही सरकार ने नाराजगी कमाई, लेकिन इस बीच सुक्खू एक अडिग प्रशासक के रूप में भी उभरे, जो सोच लिया वो करना है. कई स्थानों पर रोलबैक भी किया जैसे स्कूलों का विलय, लेकिन निर्णय अधिक लिए, रोलबैक कम किया. प्रयास हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के भी रहे, जैसे किशाऊ बांध प्रकरण आदि. यह अलग बात है लोकप्रिय राजनीति की विवशता और प्रदेश को कड़वे निर्णय. ये दोनों पक्ष एक साथ चलाने कठिन होते हैं. एक वर्ष के बाद चुनाव होंगे, उससे पहले कुछ क्षेत्रों में कोर्स करेक्शन की जा सकती है.'
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