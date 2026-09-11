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4 साल की सरकार, हॉट सीट वाले अनार का इंतजार, सुक्खू राज में कहां अटका है कैबिनेट मंत्री की कुर्सी का सुख

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से मिली सत्ता के सुख भर चार साल बीतने को आए हैं. व्यवस्था परिवर्तन के नारे के बीच राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी संभालने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक अपनी पूरी कैबिनेट नहीं बनाई. सीएम सुक्खू धीरे-धीरे रे मना की चाल पर चलते रहे और कैबिनेट मंत्री की इच्छा रखने वाले नेता कुर्सी के सुख का इंतजार करते रहे.

दिलचस्प बात है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद मंत्री पद के लिए कांग्रेस के एलिजिबल नेताओं को खूब इंतजार करवाया है. अभी भी एक सीट खाली है, जिस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली थी, उस वक्त उनके साथ केवल मुकेश अगिनहोत्री ने डिप्टी सीएम का पद संभाला. उसके बाद सीएम सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिव बनाकर अपने करीबियों के लिए झंडी वाली कार, ऑफिस व कोठी का इंतजाम तो किया, लेकिन कानूनी पेंच में फंसने के बाद सीपीएस की कुर्सियां छिन गई। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद 11 दिसंबर 2022 को शिमला के रिज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था, उसके बाद नए साल में यानी 2023 में जनवरी महीने में अचानक से खबर आई कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू छह विधायकों को सीपीएस की शपथ दिलाएंगे.

जनवरी की आठ तारीख को संडे का अवकाश था, लेकिन आनन-फानन में सुंदर सिंह ठाकुर, राम कुमार चौधरी, मोहन लाल ब्राक्टा, किशोरी लाल, आशीष बुटेल व संजय अवस्थी को सीपीएस की शपथ दिलाई गई. बाद में 2024 में हाईकोर्ट ने सीपीएस को पद से हटाने का आदेश जारी किया और सीपीएस की नियुक्ति वाले एक्ट को भी रद्द कर दिया. सीपीएस से ऑफिस, कोठी व झंडी छिन गई। बड़ी बात ये रही कि पहले सीएम व डिप्टी सीएम ने शपथ ली और फिर बिना कैबिनेट विस्तार के ही छह सीपीएस बना दिए गए। हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को बुलंद करने के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में भी खूब व्यवस्था परिवर्तन किए। कैबिनेट विस्तार को लेकर समय-समय पर अटकलें लगीं, लेकिन किसी को कानों-कान भनक नहीं लग पाती थी कि सीएम सुक्खू के मन में क्या है.

भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा का कहना है कि 'कांग्रेस सरकार केवल नारों में ही व्यवस्था परिवर्तन करती रही है. सरकार व संगठन के साथ ही आपसी झगड़ों में सारा कार्यकाल बीत रहा है. कैबिनेट मंत्री बनने की चाहत में कई नेताओं के अरमान अधूरे ही रहे गए हैं. अब कांग्रेस सरकार की विदाई का समय है.'

जनवरी 2023 में कैबिनेट विस्तार

सीएम व डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद नए साल में जनवरी 2023 को सुखविंदर सरकार ने पहला कैबिनेट विस्तार किया. इसमें कुल सात मंत्रियों को शपथ ग्रहण करने का अवसर मिला. इनमें सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल, शिमला जिला से अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह, सिरमौर जिला से हर्षवर्धन चौहान, कांगड़ा से चौधरी चंद्र कुमार व किन्नौर से जगत सिंह नेगी का नाम था. इस तरह सात कैबिनेट मंत्री, एक डिप्टी सीएम के रूप में आठ सीटें भर गई. बाद में दिसंबर 2023 में यादविंद्र गोमा व राजेश धर्माणी को मंत्री बनाया गया. उसके बाद अकसर चर्चा होती रही कि एक खाली सीट पर अब नियुक्ति हुई, तब हुई, लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा खिंच गया. अब चुनावी साल की हलचल शुरू हो गई है. हाईकमान सभी से रिपोर्ट कार्ड भी तलब कर रहा है. ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष सियासी धर्मसंकट है.

सीएम के पास कई विभाग

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास कई विभागों का जिम्मा है. वो एक साथ वित्त विभाग, गृह विभाग, उर्जा विभाग, वन विभाग, योजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी सहित वे सभी विभाग देख रहे हैं, जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास जलशक्ति विभाग, परिवहन विभाग, भाषा व संस्कृति विभाग आदि हैं. अन्य मंत्रियों में जगत नेगी के पास बागवानी, राजस्व, जनजातीय मामले, हर्षवर्धन चौहान के पास उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम व रोजगार, चंद्र कुमार के पास पशुपालन, कृषि विभाग, रोहित ठाकुर के पास शिक्षा, राजेश धर्माणी के पास तकनीकी शिक्षा, टीसीपी, विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण के साथ यूडी, यादविंद्र गोमा के पास आयुष विभाग सहित युवा सेवाएं एवं खेल विभाग है. एक मंत्री पद बचा है।. यदि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पद को भरते हैं तो वन विभाग जैसे अहम महकमे का भार उनके कंधे से उतर सकता हैं.