जिसकी मर्जी सोना खरीदे, हम पहले ही कर रहे हैं कटौती, मैं ईवी से चलता हूं : सीएम सुक्खू
सोना खरीदने से लेकर ईंधन बचाने के प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक जवाब दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 1:17 PM IST
मंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचाने की अपील के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले छोटे करने से लेकर ऑनलाइन बैठके करने पर जोर दिया जा रहा है. हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी अपना काफिला आधा करने, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ना करने और और हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का फैसला लिया है. राज्यपाल के मुताबिक उन्होंने इस तरह के कदम उठाने को लेकर सीएम सुक्खू को भी चिट्ठी लिखी थी. जिस पर अब मुख्यमंत्री का जवाब आया है.
'हम पहले से कर रहे कटौती'
इन दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हैं. बुधवार को मंडी पहुंचने पर उन्होंने राज्यपाल की पहल को सराहा लेकिन कहा कि हमारी सरकार पहले ही इस तरह के फैसले ले चुकी है और कई तरह की कटौती कर रहे हैं फिर चाहे काफिले में कटौती करना हो या फिर सैलरी में.
राज्यपाल ने अपने काफिले में कटौती की है ये काफी अच्छी बात है. हमने पहले ही कटौती कर दी है. हमने मंत्रियों की सैलरी 30 फीसदी और विधायकों की सैलरी 20 फीसदी तक रोकी है. हमने पहले ही निर्देश दिया कि हमारे काफिले में कमी की जाए और कईयों के काफिले में कमी की गई है. - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
'मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलता हूं'
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट 2026-27 पेश करते वक्त घोषणा की गई थी कि प्रदेश के वित्तीय हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और अन्य अफसरों की सैलरी का एक हिस्सा 6 महीने तक डेफर किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की थी. जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पहले से ही ऐसा कर रहे हैं.
मेरा काफिला देखेंगे तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलता हूं. जो पेट्रोल से काफी कम खर्च में चलती है. हम तो 3 साल से खर्च कम करवा रहे हैं, काफिला कम किया है तभी तो हमारा राज्य आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहा है.- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
पीएम मोदी की ओर से अगले एक साल तक लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की गई थी. जिसे लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसे लोगों का निजी फैसला बताया है.
Mandi, Himachal Pradesh: Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu says, " i have already reduced my convoy. it is a good thing that the governor has also reduced his convoy. we have reduced the salaries of ministers by 30% and mlas by 20%. we have cut down financially. i have given… pic.twitter.com/yA3qj0IQab— IANS (@ians_india) May 14, 2026
सोना खरीदना ना खरीदना वो आम जनता खुद तय करेगी. शादी में सोना खरीदना एक चलन है. गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी को सोना देता है. इस तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए. ऐसा करने से ज्वैलर्स के पास जो लोग काम करते हैं वो बेरोजगार होंगे.- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
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