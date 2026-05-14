ETV Bharat / state

जिसकी मर्जी सोना खरीदे, हम पहले ही कर रहे हैं कटौती, मैं ईवी से चलता हूं : सीएम सुक्खू

मंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचाने की अपील के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले छोटे करने से लेकर ऑनलाइन बैठके करने पर जोर दिया जा रहा है. हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी अपना काफिला आधा करने, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ना करने और और हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का फैसला लिया है. राज्यपाल के मुताबिक उन्होंने इस तरह के कदम उठाने को लेकर सीएम सुक्खू को भी चिट्ठी लिखी थी. जिस पर अब मुख्यमंत्री का जवाब आया है.

'हम पहले से कर रहे कटौती'

इन दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हैं. बुधवार को मंडी पहुंचने पर उन्होंने राज्यपाल की पहल को सराहा लेकिन कहा कि हमारी सरकार पहले ही इस तरह के फैसले ले चुकी है और कई तरह की कटौती कर रहे हैं फिर चाहे काफिले में कटौती करना हो या फिर सैलरी में.