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हिमाचल में बेटियों को चिट्टे के कहर से बचाएगी सुक्खू सरकार, जानिए क्या है सुखविंदर सरकार का प्लान?

कई बार ऐसा भी पाया गया है कि पेरेंट्स को बच्चे के चिट्टे के नशे में फंसे होने की खबर मिलती है. ऐसे में परिवार के लोग घबरा जाते हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसे पेरेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है. वे 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. यदि 112 नंबर पर कॉल आती है तो पुलिस परिवार के साथ पूरा सहयोग करेगी. शिकायत करने वालों को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी. न तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और न ही कोई दिक्कत आएगी. नशे का शिकार होने वाले बच्चों को बचाना सरकार की प्राथमिकता है. सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में प्रोफेशनल कोर्स में आने वाले युवाओं का ड्रग टैस्ट किया जाएगा. नशे की लत का शिकार पाए जाने पर युवाओं का पुनर्वास किया जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य सरकार 20 मई से शिमला के समीप मशोबरा में पुलिस के सहयोग से एक डी-एडिक्शन सेंटर शुरू करेगी. यह सेंटर पुलिस विभाग की देखरेख में काम करेगा. राज्य सरकार बेटियों को इस घातक नशे से बचाने की पूरी कोशिश करेगी. इसी महीने या फिर अगले माह तक कांगड़ा जिला के टांडा में भी एक सेंटर खोला जाएगा. ये डी-एडिक्शन सेंटर भी हिमाचल पुलिस संचालित करेगी.

शिमला: हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चिट्टे के नशे की खतरनाक लत से बेटियों को बचाने के लिए सक्रियता से काम करेगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि हिमाचल में लड़कियां अगर थोड़ा-बहुत भी चिट्टे के जाल की तरफ बढ़ रही होंगी तो उन्हें इस घातक बुराई से बचाने के लिए तत्परता से काम किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में सिथेंटिक ड्रग के शिकार युवाओं की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में परिजनों की चिंता जायज है. एक खतरनाक ट्रेंड के रूप में बेटियां भी सिंथेटिक ड्रग का शिकार हो रही हैं. इससे भी बड़ी चिंता ये है कि लड़कियां चिट्टे की तस्करी में शामिल हैं. हाल ही में कुल्लू में एक 22 साल की युवती को चिट्टे के साथ पकड़ा गया था. ठीक जिस समय सीएम सुक्खू चिट्टे के खिलाफ मीडिया के साथ सरकार का प्लान साझा कर रहे थे, ठियोग में एक युवती चिट्टे के साथ पकड़ी गई.

हिमाचल में महिलाएं चिट्टा तस्करी में शामिल हैं. मंडी जिला का मोमबत्ती गैंग महिला ही संचालित करती आई है. आलम ये है कि बहू भी तस्करी में शामिल है. इसी तरह कांगड़ा के सीमांत इलाकों में भी महिलाओं के चिट्टा तस्करी में शामिल होने की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं. जाहिर है, इजी मनी के चक्कर में महिलाएं भी गिरोह बना रही हैं. ऐसे में पढ़ाई करने वाली लड़कियों का नशे का शिकार होना कोई बड़ी बात नहीं है. हिमाचल विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार तीन साल में चिट्टे के सेवन से 66 युवाओं की मौत हुई है.

हिमाचल सरकार की पहल

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में दस ग्राम चिट्टे की सूचना देने वाले को दस हजार रुपए इनाम का ऐलान किया था. इस राशि को बढ़ाकर अब बीस हजार किया गया है. सरकार चिट्टा तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति को पूरी तरह से नष्ट करेगी. नशे में शामिल तस्करों की 76 संपत्तियों की पहचान की गई है. पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद चिट्टे के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में तेजी लाई जाएगी. अधिकारियों की एसीआर में चिट्टे के खिलाफ किए गए कार्य को अंकों के लिए शामिल किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि हिमाचल की कुल 234 पंचायतें चिट्टे की समस्या से प्रभावित हैं. कांग्रेस सरकार चिट्टे के खिलाफ सशक्त अभियान चला रही है. राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत पूर्व की सरकार के मुकाबले अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार एंटी चिट्टा अभियान को प्रभावी बनाएगी.

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