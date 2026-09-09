दिल्ली से फार्मूला लेकर लौटेंगे सीएम सुक्खू, इस महीने के अंत में नजर आएगी नई कैबिनेट, सुंदर की खुलेगी किस्मत या ड्रॉप होगा कोई मंत्री
दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ कांग्रेस हाईकमान के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चा की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 10:05 AM IST
शिमला: चुनावी साल नजदीक आते ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार में इन दिनों हलचल चल रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट के कुछ अन्य सदस्य दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. सीएम सुक्खू वैसे तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पावरफुल मंत्रियों से मिलकर हिमाचल के हित पर चर्चा के लिए गए थे, लेकिन अपनी पार्टी की हाईकमान के साथ भी चर्चा ऐजेंडे में थी. अब दिल्ली की हलचल की जो बातें छनकर और चलकर निकल रही हैं, उनके अनुसार हिमाचल में सुक्खू सरकार की नई कैबिनेट इस महीने के अंत तक नजर आ सकती है.
दिलचस्प बात ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सार्वजनिक रूप से कुल्लू के एमएलए व अपने विश्वस्त सहयोगी सुंदर ठाकुर का नाम मंत्री पद के लिए ले चुके हैं, लेकिन अभी तक वे मंत्री नहीं बने हैं. अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि सुक्खू कैबिनेट इस महीने के अंत में यानी सितंबर 30 तक नए रूप नें नजर आ सकती है. ये भी बहुत अधिक संभव है कि किसी मंत्री को ड्रॉप कर दिया जाए. सुंदर ठाकुर को शपथ लेने में इसलिए भी देरी हो गई कि पार्टी के भीतर ही ये सवाल उठ गया कि आखिरकार एक और राजपूत कैबिनेट मंत्री इंडक्ट कर लेने से जातिगत संतुलन साधना कठिन हो जाएगा. ऐसे में संजय रत्न, संजय अवस्थी और आशीष बुटेल के नाम जो पहले से चल रहे हैं, एक बार फिर से पिक्चर में स्ट्रांग दिखने लगे हैं. लेकिन इसके लिए किसी मंत्री को ड्रॉप करना होगा. इसके लिए अकसर बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का नाम सामने आ जाता है.
हिमाचल की रिपोर्ट हाईकमान के पास
चुनावी साल नजदीक आने पर अमूमन पार्टी प्रभारी राज्य के नेताओं से मिलकर रिपोर्ट तैयार करते हैं. पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने भी हिमाचल में नेताओं से निजी तौर पर और आमने-सामने चर्चा की है. उसी चर्चा के आधार पर तैयार रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी गई. अब हाईकमान ने उस रिपोर्ट के विभिन्न बिंदुओं को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व पीसीसी चीफ विनय कुमार के साथ चर्चा की है. रिपोर्ट में एंटी इन्कंबेंसी फैक्टर पर प्रभावी चर्चा हुई है. ऐसे में सुक्खू सरकार को आगामी समय में रिपोर्ट के अनुरूप कदम उठाने को कहा गया है ताकि मिशन रिपीट को जिंदा रखा जा सके.
वैसे तो हिमाचल प्रदेश में पांच साल बाद सरकार बदलने का चलन है, लेकिन सीएम सुक्खू ये कहते आए हैं कि वो जिस भी पद पर रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं. देखना है कि सीएम सुक्खू चुनावी साल में क्या नया करेंगे. वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि हिमाचल में पांच साल बाद सत्ता बदलती ही आई है. वीरभद्र सिंह व प्रेम कुमार धूमल जैसे दिग्गज भी इस बदलाव को नहीं रोक सके. इधर, हिमाचल प्रदेश के खजाने की खराब हालत के कारण मौजूदा सरकार कई संकटों से गुजर रही है. ऐसे में कर्मचारियों की आशाओं को पूरा करना और विकास के लिए रकम जुटाना कठिन हो रहा है. कांग्रेस के लिए इसी तथ्य में मिशन रिपीट का पेंच फंसा है.
आज सीएम सुक्खू वापस प्रदेश लौट आएंगे, उससे पहले ये भी संभव है कि दिल्ली में पार्टी मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे सुक्खू सरकार को कोई कड़वी दवाई दें या फिर कोई पॉलिटिकल मंत्र. इसका खुलासा तो सीएम सुक्खू के दिल्ली से लौटने पर ही होगा. फिलहाल, तो सरकार के पावरफुल मंत्री दिल्ली में हैं और ये तो संभव नहीं है कि राजनेता सैर के लिए दिल्ली जाएं. दिल्ली दौरा होगा तो कुछ न कुछ सियासी मामला ही डिस्कस होगा. दिल्ली दरबार में क्या डिस्कस हुआ ये तो अभी पक्की सूचना नहीं है, लेकिन सुक्खू सरकार इस महीने के अंत में नए रूप में नजर आएगी, ये कन्फर्म है.
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