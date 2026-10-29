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CM सुक्खू को थमाई गलत ब्लड शुगर रिपोर्ट, मशीनों की विश्वसनीयता पर जताई चिंता, बोले- इससे...

CM सुक्खू को थमाई गलत ब्लड शुगर रिपोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: गलत ब्लड शुगर रिपोर्ट बताए जाने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पतालों में इस्तेमाल किए जा रहे जांच उपकरणों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए हैं. मुख्यमंत्री ने हाल ही में कृष्णा नगर में सरकारी अस्पताल की ओर से अयोजिय स्वास्थ्य शिविर में अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाया, जिसमें उपकरण ने उनका शुगर लेवल 177 बताया. इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जांच उपकरणों की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई.

गलत ब्लड शुगर रिपोर्ट पर CM ने जताई चिंता