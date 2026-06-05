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'अगर नहीं माने तो मिट्टी में मिला देंगे', चिट्टा तस्करों को CM सुक्खू की दो टूक चेतावनी

CM सुक्खू यह भी साफ किया कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

CM SUKHU WARNS CHITTA SMUGGLERS
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चिट्टा कारोबार और नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा रुख अपनाते हुए तस्करों को सीधी चेतावनी दी है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित "मिनी मैराथन- रन फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड ए चिट्टा-फ्री लाइफ" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

'अगर नहीं माने तो मिट्टी में मिला देंगे'

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग समाज और युवाओं के भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं. मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जो लोग अभी भी इस गैरकानूनी कारोबार में शामिल हैं, वे समय रहते अपनी गतिविधियां बंद कर दें. उन्होंने कहा, "अगर अब भी नहीं माने तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा.

नशे से कमाई संपत्ति पर भी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है. अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त करने की प्रक्रिया लगातार जारी है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को पूरी तरह चिट्टा मुक्त बनाना है और इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता और सहयोग दिया जा रहा है.

पंजाब सीमा विवाद पर भी बोले CM सुक्खू

इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल-पंजाब सीमा पर हाल ही में सामने आए तनाव के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और संबंधित अधिकारियों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि खालसा टैक्स नाका से जुड़े विवाद को लेकर वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से भी बातचीत करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

'भाजपा बना रही चुनावी जीत का माहौल'

पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया के जरिए चुनावी जीत का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है. सुक्खू ने दावा किया कि नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

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