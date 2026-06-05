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'अगर नहीं माने तो मिट्टी में मिला देंगे', चिट्टा तस्करों को CM सुक्खू की दो टूक चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चिट्टा कारोबार और नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा रुख अपनाते हुए तस्करों को सीधी चेतावनी दी है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित "मिनी मैराथन- रन फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड ए चिट्टा-फ्री लाइफ" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

'अगर नहीं माने तो मिट्टी में मिला देंगे'

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग समाज और युवाओं के भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं. मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जो लोग अभी भी इस गैरकानूनी कारोबार में शामिल हैं, वे समय रहते अपनी गतिविधियां बंद कर दें. उन्होंने कहा, "अगर अब भी नहीं माने तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा.

नशे से कमाई संपत्ति पर भी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है. अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त करने की प्रक्रिया लगातार जारी है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को पूरी तरह चिट्टा मुक्त बनाना है और इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता और सहयोग दिया जा रहा है.