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दिल्ली की सियासी रैली के बाद अब चंबा के रण में उतरेंगे CM सुक्खू, तीन विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं, गांवों में करेंगे संवाद

चंबा दौरे पर सीएम सुक्खू ( FILE @SukhvinderSinghSukhu )

शिमला: दिल्ली में एसआईआर और कथित वोट चोरी के विरोध में इंडिया गठबंधन के जन मार्च में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब चंबा जिला के दौरे पर निकलेंगे. आज (मंगलवार, 3 नवंबर) से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान तीन विधानसभा क्षेत्रों भटियात, चुराह और भरमौर में जनसभाओं के जरिए जनता से सीधा संवाद होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री न केवल विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, वे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनेंगे.

भटियात से शुरू होगा CM सुक्खू का चंबा दौरा