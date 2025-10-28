'भाजपा फैलाती है मेरे खिलाफ झूठ, मैं फेक प्रचार से डरने वाला नहीं हूं'
सोलन जिले के ममलीग दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 5:37 PM IST
सोलन: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिले के दौरे पर ममलीग पहुंचे. जहां उन्होंने में पीएचसी बशील एवं वन विश्राम गृह, सायरी घाट का उद्घाटन किया. इसके अलावा सीएम ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी. इस मौके पर उन्होंने मंच से भाजपा पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने कहा भाजपा नेताओं के बयान केवल राजनीति तक सीमित हैं, जबकि कांग्रेस सरकार जनता के असली मुद्दों पर काम कर रही है. भाजपा सोशल मीडिया के सहारे भ्रम फैलाने में लगी है, लेकिन जनता सच्चाई जानती है.
वहीं, ममलीग में मंच से सीएम ने कहा पीएचसी से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. वन विश्राम गृह, सायरी घाट पर्यटन को बढ़ावा देगा. वहीं, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी. हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचें, हर युवा शिक्षित और सशक्त बने. यही हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "मैं भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों या फेक प्रचार से डरने वाला नहीं हूं. भाजपा ने मेरे खिलाफ एक सेल बना रखा है, जो रोज झूठ फैलाता है. लेकिन मैं उनके शब्दों से नहीं, अपने काम से जनता का दिल जीतता हूं".
'बिना रजिस्ट्री और भुगतान के दे दी हजारों बीघा जमीन'
जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बद्दी में उद्योगों को 1 रुपये मीटर के भाव पर बिना रजिस्ट्री और बिना वास्तविक भुगतान के हजारों बीघा जमीन दी गई. यह जमीन जिसकी कीमत लगभग 1,000 करोड़ थी, मात्र ₹14 करोड़ में दे दी गई. साथ ही, उन उद्योगों को तीन यूनिट तक मुफ्त बिजली और सड़क निर्माण की सुविधाएं भी दी गई.
'उद्योग नीति में अब बदलाव की जरूरत'
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नीति में बदलाव की जरूरत है. हम ऐसे उद्योग लाना चाहते हैं जो राज्य को राजस्व दें और गांव के किसानों के हाथ में पैसा पहुंचे. उन्होंने प्राकृतिक खेती, डेयरी इंडस्ट्री और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन पर जोर दिया.
'जीएसटी लागू होने राज्य को घाटा'
सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया. जबकि आम आदमी और किसान को घाटा हुआ. जीएसटी लागू होने के बाद बद्दी से राज्य को मिलने वाला टैक्स ₹4,000 करोड़ से घटकर मात्र ₹150 करोड़ रह गया. केंद्र सरकार ने इसकी भरपाई के लिए जून 2022 तक हर साल ₹3,200 करोड़ का मुआवजा दिया, लेकिन अब वह भी बंद हो गया.
ये भी पढ़ें: क्या हिमाचल में धारा 118 में होने जा रहा बदलाव? जयराम के आरोपों पर मंत्री जगत नेगी ने कही ये बात