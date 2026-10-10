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'वोट चोरी' के आरोपों पर युवाओं के आंदोलन के समर्थन में उतरे CM सुक्खू, बोले- आवाज दबाने के बजाय गलती सुधारे सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

शिमला: कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज करवाने का अधिकार है. युवाओं को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी. आंदोलनकारियों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और अगर कोई गलती हुई है, तो उसे सुधारना चाहिए. दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने वोट के अधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए आंदोलनकारियों को प्रदर्शन का अवसर देने की बात कही.

'लोकतंत्र में आंदोलन करना सबसे प्रमुख हथियारों में से एक'