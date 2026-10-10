'वोट चोरी' के आरोपों पर युवाओं के आंदोलन के समर्थन में उतरे CM सुक्खू, बोले- आवाज दबाने के बजाय गलती सुधारे सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार को आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सुननी चाहिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:01 PM IST
शिमला: कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज करवाने का अधिकार है. युवाओं को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी. आंदोलनकारियों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और अगर कोई गलती हुई है, तो उसे सुधारना चाहिए. दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने वोट के अधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए आंदोलनकारियों को प्रदर्शन का अवसर देने की बात कही.
'लोकतंत्र में आंदोलन करना सबसे प्रमुख हथियारों में से एक'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना अपनी बात रखने के सबसे प्रमुख तरीकों में से एक है. जब देश आजाद हुआ था, तब स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो और जनता को अपने अधिकार मिलें. इसी व्यवस्था को आधार देने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया. संविधान के माध्यम से देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला, जिससे वे अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं.
वोट के अधिकार पर सवाल उठें तो युवाओं को विरोध का हक
सीएम सुक्खू ने कहा कि जब वोट का अधिकार छीने जाने या वोट चोरी होने के आरोप सामने आते हैं, तो उनके विरोध में युवाओं का आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज करवाने का अवसर मिलना चाहिए. इसी आधार पर उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे युवाओं को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी.
'आवाज दबाने से समस्याएं खत्म नहीं होतीं'
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए. उनकी आवाज दबाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता. उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में भी कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन उनकी सरकार ने कभी आंदोलन करने वालों को इस तरह अपनी आवाज उठाने से रोकने की कोशिश नहीं की. सुक्खू के मुताबिक, लोकतंत्र में असहमति और विरोध को सुनना जरूरी है.
इंटरनेट और रेल सेवाएं बंद करने पर भी उठाए सवाल
सीएम सुक्खू ने कहा कि जब आंदोलनों के दौरान लोगों की आवाज दबाने की कोशिश होती है और इंटरनेट तथा रेलवे सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आंदोलन उग्र रूप ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. समस्याओं को दबाने के बजाय उनका समाधान निकालने की जरूरत है.
'जो गलती हुई है, उसे सुधारा जाना चाहिए'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार को आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सुननी चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी शिकायतों पर ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई गलती हुई है, तो उसे सुधारना चाहिए, ताकि लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा बना रहे.
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