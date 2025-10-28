ETV Bharat / state

CBSE स्कूलों के शिक्षकों के लिए बनेगा अलग कैडरः सीएम सुखविंदर

शिमला: सोलन जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग में जनसभा को संबोधित किया. इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश में 100 स्कूल सीबीएसई आधारित बनाए जा रहे हैं, जिनमें राज्य सरकार सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापकों का अलग कैडर होगा. इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग ड्रेस कोड होगा. पिछले वर्ष से हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू कर दी गई है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने गहन अध्ययन किया और सुधारात्मक कदम उठाए, जिसके आज सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देश भर में 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से गुणात्मक सुधार आया और आज हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है. पहले में सालों भर अध्यापकों की ट्रांसफर होती रहती थी, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता था. लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने कड़े फैसले लिए.

उन्होंने कहा कि जो स्कूल पिछली भाजपा सरकार ने मात्र राजनीतिक लाभ के लिए खोले थे, वर्तमान सरकार ने उन्हें बंद करने का फैसला लिया. गांव में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं. आज ममलीग में भी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण शुरू हो गया है.

वहीं, इस दौरान सीएम ने ममलीग उप-तहसील को अपग्रेड कर तहसील बनाने की घोषणा की. उन्होंने ममलीग में लोक निर्माण विभाग का उप मंडल खोलने और स्कूल की छत्त के लिए 50 लाख देने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है और पारदर्शिता के लिए माई डीड परियोजना आरंभ की गई है, जिससे भूमि की रजिस्ट्री के लिए आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे.