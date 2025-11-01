ETV Bharat / state

हिमाचल में 222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित, मंडी में नया मिल्क पाउडर प्लांट लगाने का प्रस्ताव

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'किन्नौर जिला के कड़छम या टापरी में मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा. ताकि इसके उत्पादों को सेना और स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके. शिमला जिला के दत्तनगर स्थित दोनों मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को आउटसोर्स आधार पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए. ताकि उत्पादन में और बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके'.

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान सीएम ने प्रसंघ को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और उनकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

सीएम सुक्खू ने जिला मंडी स्थित मिल्क प्लांट में नया मिल्क पाउडर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान प्रसंघ द्वारा दूध की खरीद में अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं. दो वर्षों में 222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए गए हैं. 29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़कर 716 हो गई है. मिल्कफेड को दूध विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है. इनकी संख्या अब लगभग 40 हजार से अधिक हो गई है.

