ETV Bharat / state

हिमाचल में 222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित, मंडी में नया मिल्क पाउडर प्लांट लगाने का प्रस्ताव

हिमाचल में दो साल में 222 ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट की गई स्थापित.

सीएम सुक्खू ने की सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की समीक्षा बैठक
सीएम सुक्खू ने की सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की समीक्षा बैठक (CMO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान सीएम ने प्रसंघ को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और उनकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'किन्नौर जिला के कड़छम या टापरी में मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा. ताकि इसके उत्पादों को सेना और स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके. शिमला जिला के दत्तनगर स्थित दोनों मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को आउटसोर्स आधार पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए. ताकि उत्पादन में और बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके'.

सीएम सुक्खू ने जिला मंडी स्थित मिल्क प्लांट में नया मिल्क पाउडर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान प्रसंघ द्वारा दूध की खरीद में अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं. दो वर्षों में 222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए गए हैं. 29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़कर 716 हो गई है. मिल्कफेड को दूध विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है. इनकी संख्या अब लगभग 40 हजार से अधिक हो गई है.

ये भी पढ़ें: क्लास फोर कर्मियों को सुक्खू सरकार का तोहफा, पांच साल की दैनिक सेवा के बदले पेंशन के लिए ये मिला लाभ

TAGGED:

AUTOMATIC MILK COLLECTION UNIT
COOPERATIVE MILK PRODUCERS
HIMACHAL MILK PRODUCTION
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
CM SUKHU ON MILK COLLECTION UNIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.