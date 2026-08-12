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सीएम सुक्खू ने बांधे प्रियंका गांधी की तारीफ के पुल, जानिए क्या कहा?

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए प्रियंका गांधी की तारीफ में एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है.

CM Sukhu Praise Priyanka Gandhi
सीएम सुक्खू ने की प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 9:59 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फ़िर कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ में खूब कसीदे पड़े हैं. मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी से जुड़े सवाल पर दिए गए जवाब का एक वीडियो सोशल हैंडल पर साझा किया है. मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए प्रियंका गांधी की तारीफ में एक लंबी पोस्ट लिखी है. दरअसल, प्रियंका गांधी 14 अगस्त को शिमला आ सकती हैं. प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर घर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे. इसका वीडियो साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने ने यह पोस्ट लिखा है

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ में लिखा

हिमाचल प्रदेश से प्रियंका गांधी जी का विशेष लगाव है. उनका घर भी यहां है और वह अक्सर यहां आती रहती हैं. आपदा के दौरान जब प्रियंका जी ने स्वयं मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, तब उन्होंने एक स्कूल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त देखा था. बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर वह हमेशा संवेदनशील और सक्रिय रहती हैं. उन्होंने कहा था कि आपदा के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इसी भावना के साथ इस क्षतिग्रस्त स्कूल का पुनर्निर्माण कराया गया है. अब बरसात के बाद इस स्कूल में दोबारा कक्षाएं शुरू होंगी. -सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल

प्रियंका गांधी ने दिया था स्कूल भवन बनाने का आश्वासन

दरअसल, बीते साल हिमाचल प्रदेश में आई भारी बरसाती आपदा के बाद नुकसान का ज्यादा लेने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल के दौरे पर आईं थी. इस दौरान उन्होंने मंडी के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था. इस मौके पर प्रियंका गांधी मंडी जिला के देउरी भी गईं जहां वे प्रभावितों से मिलीं और देउरी में नए स्कूल भवन निर्माण का आश्वासन दिया साथ ही इसका उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोबारा देउरी आने की भी बात कही थी. अब स्कूल नया भवन बनकर तैयार हो गया है लेकिन अब तक उद्घाटन का इंतजार कर रहा है. प्रियंका गांधी के शिमला आने की खबरें सामने आने के बाद उनके देउरी में स्कूल के नए भवन के उद्घाटन करने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

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