IGMC मारपीट केस में सरकार सख्त, CM सुक्खू ने 24 दिसंबर तक मामला निपटाने के निर्देश दिए

आईजीएमसी मारपीट केस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 दिसंबर तक मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं.

IGMC मारपीट केस में सरकार सख्त
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 7:56 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 8:14 PM IST

शिमला: आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है. वायरल वीडियो और बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे मामले को 24 दिसंबर तक सुलझाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, IGMC शिमला और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली.

'बर्दाश्त नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता'

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी संस्थान में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि पेशेवरों का व्यवहार सौम्य और संयमित होना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे संस्थान की छवि प्रभावित होती है. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सीनियर रेजिडेंसी के लिए आने वाले डॉक्टरों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से शुरू की जाए.

अनुशासन और व्यवहार पर सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि IGMC से पढ़कर निकले डॉक्टरों ने देश-विदेश में हिमाचल का नाम रोशन किया है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं. उन्होंने साफ किया कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का निर्णय ले चुकी है और पुराने चिकित्सा उपकरणों को आधुनिक तकनीक से बदला जा रहा है. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल भी मौजूद रहे, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कई सुझाव रखे.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

बता दें कि 22 दिसंबर को कुपवी (चौपाल) निवासी अर्जुन पंवार एंडोस्कोपी के लिए IGMC पहुंचे थे. प्रक्रिया के बाद उन्हें दूसरे वार्ड में आराम करने को कहा गया था, लेकिन वह चेस्ट ओपीडी में एक खाली बेड पर लेट गए. इसी बात को लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉ. राघव नुरुला और मरीज के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हाथापाई में बदल गया.

डॉक्टर का कहना है कि मरीज ने पहले गाली-गलौज की और मारपीट की, जबकि मरीज पक्ष का आरोप है कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद मरीज के साथ डॉक्टर ने बदसलूकी और मारपीट कीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए IGMC प्रशासन ने डॉक्टर को सस्पेंड कर जांच कमेटी गठित की है. वहीं, रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने डॉक्टर का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Last Updated : December 23, 2025 at 8:14 PM IST

