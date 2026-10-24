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ओपीएस को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा: बहाली के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिली जीत

ओपीएस पर सीएम सुक्खू का बयान ( ETV Bharat )

शिमला: 2022 के विधानसभा चुनावों में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा था. कांग्रेस ने इसी चुनावी गारंटी के दम पर सत्ता में वापसी कर पाई थी. सरकार बनते ही ओपीएस को लागू भी किया गया. समय के साथ ओपीएस के कारण पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर कई तरह की अटकलें भी जारी हैं.

वहीं, ओपीएस को लेकर सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी आरडीजी बंद कर दी गई. हम पर ओपीएस लागू करने का दबाव था, लेकिन आरडीजी बंद होने पर भी हमने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया. हम ओपीएस दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे. इसे बहाल करने का हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिले. हमारी सरकार संवेदनशील है और कभी भी राजनीतिक कारणों से फैसले नहीं लेती. ओपीएस बहाली के बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हमें चारों सीटों पर हार मिली, लेकिन हमने ओपीएस को बंद नहीं किया. इसका ये मतलब नहीं कि जीत न मिलने पर हम अपने वादे को पलट दें. इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार चुनावों को ध्यान में रखकर काम नहीं करत है. ओपीएस के पीछे हमारी सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा नजर आती है.