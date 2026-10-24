ओपीएस को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा: बहाली के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिली जीत
आरडीजी बंद होने पर भी हमने OPS लागू कर दी. हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिले: सीएम सुक्खू
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:23 PM IST
शिमला: 2022 के विधानसभा चुनावों में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा था. कांग्रेस ने इसी चुनावी गारंटी के दम पर सत्ता में वापसी कर पाई थी. सरकार बनते ही ओपीएस को लागू भी किया गया. समय के साथ ओपीएस के कारण पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर कई तरह की अटकलें भी जारी हैं.
वहीं, ओपीएस को लेकर सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी आरडीजी बंद कर दी गई. हम पर ओपीएस लागू करने का दबाव था, लेकिन आरडीजी बंद होने पर भी हमने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया. हम ओपीएस दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे. इसे बहाल करने का हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिले. हमारी सरकार संवेदनशील है और कभी भी राजनीतिक कारणों से फैसले नहीं लेती. ओपीएस बहाली के बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हमें चारों सीटों पर हार मिली, लेकिन हमने ओपीएस को बंद नहीं किया. इसका ये मतलब नहीं कि जीत न मिलने पर हम अपने वादे को पलट दें. इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार चुनावों को ध्यान में रखकर काम नहीं करत है. ओपीएस के पीछे हमारी सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा नजर आती है.
दीवाली पर कर्मचारियों को सौगात
इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फेंस के दौरान दिवाली के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 प्रतिशत डीए पिछली बार का भी बकाया है, वो भी इस बार दिया जाएगा. दरअसल पिछली बार 3 फीसदी डीए दिया गया था. इस बार दिवाली पर 5 फीसदी डीए मिलेगा.
कर्ज को लेकर पूर्व सरकार पर निशाना
सुक्खू ने कहा, "मौजूदा सरकार अब तक 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, जिसमें बाजार से लिया गया 30,095 करोड़ रुपये का कर्ज भी शामिल है. उन्होंने RDG बंद होने के बावजूद सरकार की वित्तीय चुनौतियों का सामना करने की बात कही और जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कर्ज का भी हिसाब देना चाहिए".
कानूनी मामलों में सरकार की पैरवी का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कई मामलों में सरकार के वकील तथ्यों को प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर पाते थे. जबकि निजी पक्षों के वकील मजबूत पैरवी करते थे. उन्होंने JSW से जुड़े मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर सरकार ने 150 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया. उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है. ऊर्जा से जुड़े मामलों में भी प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं.
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