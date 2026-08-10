CM सुक्खू का जयराम ठाकुर पर पलटवार, बोले- किस डर से जिला परिषद सदस्यों को पंचकूला क्यों ले गई भाजपा?
सीएम सुक्खू ने कहा, जयराम ठाकुर दें जवाब, ऐसी कौन-सी घबराहट थी कि भाजपा को अपने जिला परिषद सदस्यों को ले जाना पड़ा पंचकूला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 3:27 PM IST
शिमला: शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है. सीएम सुक्खू ने कहा कि, जयराम ठाकुर को जिला परिषद सदस्यों को पंचकूला ले जाने की बजाए धरने पर बैठना चाहिए. उन्होंने कहा कि, जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की अहमियत केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव तक ही रहती है. सोमवार को CM आवास से नेरवा में नवनिर्मित अग्निशमन चौकी का वर्चुअली लोकार्पण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ये बातें कही.
CM सुक्खू का जयराम ठाकुर पर पलटवार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद चुनावों में देरी के आरोपों को लेकर भाजपा और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार किया है. सीएम ने सवाल उठाया कि, "जब जिला परिषद चुनाव की आधिकारिक तारीख तय की गई थी और उपायुक्त भाजपा नेताओं का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान भाजपा अपने जिला परिषद सदस्यों को पंचकूला क्यों ले गई? जयराम ठाकुर को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन-सी घबराहट या डर था कि भाजपा को अपने जिला परिषद सदस्यों को पंचकूला ले जाना पड़ा."
'सदस्यों के साथ धरने पर बैठ जाते जयराम तो होता बेहतर'
सीएम सुक्खू ने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिला परिषद सदस्यों के साथ धरने पर बैठना चाहिए. धरने पर बैठना जिला परिषद सदस्यों को पंचकूला ले जाने से ज्यादा बेहतर है. चुनाव होना निश्चित है और जल्द ही चुनाव की तारीख भी दी जाएगी. लेकिन, जब शिमला उपयुक्त की ओर से बैठक बुलाई गई थी तो भाजपा जिला परिषद सदस्यों को लेकर पंचकूला पहुंच गई.
'भाजपा को कौन सा डर सता रहा?'
मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा कि आखिर भाजपा को कौन सा डर सता रहा है जो जिला परिषद सदस्यों को इस तरह उठाकर अलग-अलग होटल में रखा जा रहा है. सीएम सुक्खू ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि, जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों का महत्व तब तक ही रहता है, जब तक उनका वोट नहीं पड़ जाता. ये सदस्य अभी राजस्थान घूमकर आए हैं और विपक्ष चाहता है कि उन्हें कुछ और समय घुमाया जाए तथा दर्शन करवाए जाएं. जब विपक्ष इन सदस्यों को वापस चुनाव मैदान में लेकर आएगा, तो सरकार उनका स्वागत करेगी.
क्या कहा था नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने?
बता दें कि, 2 दिन पहले यानी 8 आगस्त को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आरोप लगाया था, "DC ऑफिस कांग्रेस का कार्यालय बन गया है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के पास बहुमत है. हम पिछले तीन दिन से DC शिमला से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनसे फोन पर बात नहीं हो पाई है. अधिकारियों के ये हालात चिंताजनक है. दो दिन के भीतर शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय नहीं होने पर DC कार्यालय का घेराव किया जाएगा."
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