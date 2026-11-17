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जयराम सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच के लिए बनी 4 मंत्रियों की कमेटी: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @SukhvinderSinghSukhu )

By PTI 2 Min Read

शिमला: धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि पिछली जयराम ठाकुर सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच के लिए चार मंत्रियों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है. सीएम सुक्खू ने खास तौर पर बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इलाके में "कस्टमाइज्ड पैकेज" के तहत बहुत कम कीमत पर जमीन के कथित अलॉटमेंट की जांच की जरूरत पर जोर दिया.

कथित घोटालों की जांच के लिए बनी 4 मंत्रियों की कमेटी