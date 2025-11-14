Bihar Election Results 2025

हिमाचल में सभी जिलों के बड़े स्कूलों में होगा इन बच्चों का एडमिशन, सरकार उठाएगी खर्च

चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है.

Children of the State Sports and Cultural Meet 2025
चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025 का शुभारंभ (@SukhvinderSinghSukhu)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 5:44 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के बड़े स्कूलों में अब अनाथ और बेसहारा बच्चों का दाखिला कराया जाएगा. इन बच्चों का दाखिले पर काने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में शुक्रवार (14 नवंबर) को बाल दिवस के अवसर पर रिज शिमला में 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025' का शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही.

चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025

पुलिस एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 16 नवम्बर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 29 बाल-बालिका सुखाश्रय आश्रम के करीब 600 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल दिवस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पावन स्मृति को समर्पित है. यह खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव नेहरू जी की उसी भावना, समान अवसर और उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाने के प्रदेश सरकार के संकल्प को प्रतिबिंबित करता है.

Children of the State Sports and Cultural Meet 2025
चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025 का शुभारंभ (@SukhvinderSinghSukhu)

'बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं, मेरा व्यक्तिगत मिशन'

इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, "अनाथ और बेसहारा बच्चों तथा महिलाओं के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है. प्रदेश सरकार ने एक अभिभावक के रूप में 6000 अनाथ और बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है. इस योजना के तहत 27 वर्ष तक इन बच्चों के माता-पिता का दायित्व निभाएगी."

हर बेटी को पूर्ण सुरक्षा का संकल्प: CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि, इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करने के लिए जिलों के प्रमुख स्कूलों में इनका दाखिला करवाएगी और दाखिले का खर्चा भी प्रदेश सरकार वहन करेगी. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि हर बेटी को पूर्ण सुरक्षा, उत्तम शिक्षा और आसमान छूने का अवसर प्रदान किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने कहा कि, "बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत मिशन है. खेल केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की सच्ची पाठशाला है. चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट किसी प्रमाण-पत्र के मोहताज नहीं है."

बच्चों को लैपटॉप स्कूल बैग बांटे

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव के लिए पुलिस एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को लैपटॅाप और स्कूल बैग भी भेंट किए. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (रि. कर्नल) धनी राम शांडिल ने प्रदेश सरकार संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों में भी खेल, कला और संस्कृति के माध्यम से आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है. उन्होंने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'बेटी है अनमोल योजना', इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, सखी निवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी.

