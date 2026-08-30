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'अटैचियों में चीनी-प्याज लेकर आते तो जनता को राहत मिलती, कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए धनबल का इस्तेमाल'

CM सुक्खू ने ने शराब नीति और हिमकेयर योजना को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और पिछली सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए.

CM Sukhu Visit Kangra
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 1:40 PM IST

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Updated : August 30, 2026 at 3:08 PM IST

5 Min Read
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कांगड़ा: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है लेकिन सूबे में अभी से सियासत चरम पर है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डाडा सीबा में आयोजित मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि वितरण एवं मछुआरा सम्मेलन के दौरान भाजपा पर जमकर सियासी हमला बोला. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भाजपा नेताओं के अटैची लेकर पहुंचने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अटैचियां खाली थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि, अटैचियों में मौजूद पैसा कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में खर्च कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने महंगाई को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि, अगर भाजपा नेता उन्हीं अटैचियों में चीनी और प्याज भरकर लाते, तो महंगाई से परेशान प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिल सकती थी.

CM सुक्खू ने आरोप लगाया कि, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया गया और कांग्रेस विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि निचले हिमाचल से करीब 70 साल बाद मुख्यमंत्री बना है और इसे हटाने के लिए भाजपा ने हर संभव प्रयास किया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

'अटैचियों में चीनी-प्याज लेकर आते तो जनता को राहत मिलती'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "भाजपा के नेता विधानसभा में अटैचियां लेकर पहुंचे थे, लेकिन वे खाली थीं. उन्होंने कहा कि आज महंगाई के समय अगर उन अटैचियों में चीनी और प्याज भरकर लाते तो प्रदेश की जनता को राहत मिलती. अटैची में जो पैसा था, वह कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में खर्च कर दिया गया."

मुख्यमंत्री ने भाजपा के शिमला स्थित कार्यालय से सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ अभियान चलाए जाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा को सरकार के विकास कार्यों का जवाब तथ्यों के साथ देना चाहिए, न कि सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करना चाहिए. उन्होंने शराब नीति और हिमकेयर योजना को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और पिछली सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए.

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मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि वितरण एवं मछुआरा सम्मेलन में सीएम सुक्खू (ETV Bharat)

धर्मशाला की जमीनों को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा दावा

सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में कथित बेनामी संपत्तियों और गरीब लोगों की जमीनों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि, "गरीब लोगों की जमीनें कथित तौर पर दूसरे लोगों के नाम पर खरीदी गईं और बेनामी संपत्तियां बनाई गईं. सरकार इन मामलों की जांच करवा रही है. अगर जांच में यह साबित होता है कि गरीबों की जमीन गलत तरीके से खरीदी गई है या बेनामी संपत्ति बनाई गई है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसी जमीन को वापस लेकर गरीब लोगों के हित में इस्तेमाल करने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी." मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए कथित तौर पर गलत और फर्जी प्रमाण पत्र भी तैयार किए गए.

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डाडा सीबा दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

सोशल मीडिया अभियान पर भी भाजपा को घेरा

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, विपक्ष को सरकार के विकास कार्यों पर तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए. कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप भी दोहराया.

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कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

अटैची से लेकर बेनामी संपत्ति तक सियासी हमला

डाडा सीबा के मंच से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला. मुख्यमंत्री सुक्खू के अटैची वाले बयान से शुरू हुआ सियासी हमला धर्मशाला की कथित बेनामी संपत्तियों तक पहुंच गया. मुख्यमंत्री ने जहां भाजपा पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया, वहीं धर्मशाला में गरीबों की जमीन से जुड़े मामलों की जांच और दोष साबित होने पर जमीन वापस लेने की बात कही.

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मछुआरा सम्मान निधि वितरण एवं मछुआरा सम्मेलन में सीएम सुक्खू (ETV Bharat)

अटैची, महंगाई, कथित विधायक खरीद-फरोख्त, सोशल मीडिया अभियान और धर्मशाला की कथित बेनामी संपत्तियां मुख्यमंत्री के निशाने पर रहीं. मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत गरमाने के आसार हैं. खासकर धर्मशाला में गरीबों की जमीन और कथित बेनामी संपत्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा का जवाब महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब मुख्यमंत्री के इन गंभीर आरोपों पर भाजपा का पलटवार क्या रहता है, इस पर प्रदेश की सियासत में सबकी नजरें टिकी हैं.

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Last Updated : August 30, 2026 at 3:08 PM IST

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