'बीजेपी में बन चुके हैं पांच गुट, सुनने की क्षमता हो गई है कमजोर, आरोप लगाने से नहीं मिलता जनता का विश्वास'
हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पर्यटन से मिलेगी मजबूती, सीएम सुक्खू ने बताई सरकार की प्राथमिकताएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:30 AM IST
धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित मैदानी क्षेत्र को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार अब उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा ही मैदानी क्षेत्र में आता है, जबकि शेष भूभाग शिवालिक, मध्य और वृहद हिमालय में फैला है. बद्दी क्षेत्र में देश का करीब 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उत्पादन होता है, लेकिन जीएसटी व्यवस्था के बाद उत्पादन आधारित राज्यों को पहले की तरह आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है. पहले वैट और एक्साइज से प्रदेश को करीब चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था. ऐसे में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को विकसित करना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है.
'परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी रुख का करना होगा पालन'
परिसीमन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संबंध में जो रुख तय करेगी, सभी को उसका पालन करना होगा. हिमाचल एक छोटा और पहाड़ी राज्य है. परिसीमन विधेयक सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इसमें पहाड़ी राज्यों के हितों का किस तरह ध्यान रखा गया है.
बीजेपी में बन चुके हैं पांच गुट: सीएम
विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के भीतर पांच गुट बन चुके हैं और उसकी जवाब सुनने की क्षमता कमजोर हो गई है. विपक्ष सदन में मुद्दे उठाने के बजाय पहले से ही वॉकआउट करने की रणनीति बनाकर आता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार के जवाब को सुनना भी उसकी जिम्मेदारी है. केवल आरोप लगाने से जनता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता.
शिक्षा के क्षेत्र में हुआ सुधार: सीएम
मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में गुणात्मक शिक्षा के आकलन में हिमाचल 21वें स्थान पर था, जबकि अब प्रदेश पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में भी करीब 24 हजार की बढ़ोतरी हुई है. स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने दावा किया कि विभाग में कार्यरत स्टाफ का प्रतिशत 35 से बढ़कर 70 हो गया है. अस्पतालों में पुरानी एमआरआई और एक्स-रे मशीनों की जगह आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार और जांच के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े.
'जश्न नहीं, सेवा सम्मेलन आयोजित कर रही सरकार'
सरकार के चार साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह कोई जश्न नहीं, बल्कि ‘सेवा सम्मेलन’ और ‘सेवा संकल्प’ होगा. इसका उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रति जागरूक करना तथा बजट का लाभ गरीबों, किसानों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. कार्यक्रम में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की भागीदारी उनके समय और उपलब्धता पर निर्भर करेगी.
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