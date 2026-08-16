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बाबा रामदेव के समर्थन में उतरे CM सुक्खू, बोले- तुरंत शुरू करें आंदोलन, हिमाचल में नहीं होते पेपर लीक

शिमला: योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा सरकारी नौकरी में कथित घोटाले को लेकर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका समर्थन किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, यदि बाबा रामदेव ने आंदोलन की बात कही है तो उन्हें तुरंत आंदोलन शुरू कर देना चाहिए. सीएम सुक्खू ने कहा कि बाबा रामदेव ने जो टिप्पणी की है, उसके पीछे निश्चित तौर पर कोई वजह रही होगी. उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि प्रदेश में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ऐसे लोग सलाखों के पीछे हैं.

सीएम सुक्खू ने दावा किया कि, उनकी सरकार के करीब साढ़े तीन साल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है, तभी पेपर लीक के मामले सामने क्यों आते हैं?