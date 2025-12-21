ETV Bharat / state

CM सुक्खू ने पूरा किया वादा, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में ऐसे मिलेगा शहरी कारोबारियों को एक लाख का लाभ

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार का एक और वादा पूरा किया है. ये वादा बजट में किया गया था. वादे के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले दुकानदारों को राहत दी गई है. सुक्खू सरकार ने हिमाचल में लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार किया है. इसके तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शहरी का लाभ दिया जाएगा.

ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू हुई योजना, अब शहरी इलाकों तक विस्तार

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी. वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुरूप अब इस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में किया गया है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अपने कारोबार को विस्तार प्रदान करने के लिए छोटे दुकानदारों को वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ता है. बैंक ऋण चुकाने में असमर्थ रहने के कारण कई दुकानदारों के खाते एनपीए में बदल जाते है. छोटे व्यापारियों के सामने आने वाली इन चुनौतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को भी प्रदान करने का निर्णय लिया है.

एनपीए खातों को राहत, वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा

योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सालाना 10 लाख रुपये से कम का कारोबार करने के लिए बैंक से व्यवसायिक ऋण यानी कमर्शियल लोन उठाने वाले जिन दुकानदारों के खाते एनपीए घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट के तहत सहायता मिलेगी. योजना के तहत सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी.

एक लाख तक पूरा निपटान, अधिक बकाया पर भी सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लाभार्थियों पर मूलधन व ब्याज सहित कुल बकाया राशि एक लाख रुपये तक है, उनका पूरा निपटान योजना के अंतर्गत किया जाएगा. जिन मामलों में बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है, वहां इस स्थिति में लाभार्थी को शेष राशि स्वयं जमा करवानी होगी. उसमें भी राज्य सरकार एक लाख रुपये की वन टाइम सहायता प्रदान करेगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा लिया गया अधिकतम ऋण 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

पारदर्शी व्यवस्था, बिना प्रोसेसिंग शुल्क मिलेगा लाभ

सीएम सुक्खू ने कहा कि इस योजना को पारदर्शिता और सरल तरीके से तैयार किया गया है. शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों, एक नोडल बैंक तथा शहरी विकास विभाग को शामिल करते हुए एक पारदर्शी संस्थागत व्यवस्था तैयार की गई है, ताकि दावों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि मध्यवर्ती अवधि में ब्याज के बोझ को हटाकर तथा किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग या प्रशासनिक शुल्क न लगाकर राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का अधिकतम लाभ छोटे दुकानदारों तक पहुंचे.