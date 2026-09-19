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'दूसरों को खज्जल बता रहे, खुद पूरे प्रदेश को कर रहा है खज्जल', CM सुक्खू के बयान पर आशीष शर्मा का पलटवार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नादौन दौरे के दौरान जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘खज्जल’ कहा था.

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भाजपा विधायक आशीष शर्मा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को ‘खज्जल’ कहे जाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. हमीरपुर सदर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार किया है. आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद 'खज्जल' हो चुके हैं और अब पूरे प्रदेश को खज्जल कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, यह समझ से परे है.

विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 'खज्जल' होने की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को खज्जल कर रखा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बजाय प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. मुख्यमंत्री के ‘खज्जल’ शब्द पर पलटवार करते हुए उन्होंने ऊना में हुए एक कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान हुई नारेबाजी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और उसे अच्छी तरह पता है कि कौन खज्जल है और कौन नहीं. आशीष शर्मा ने जोर देकर कहा कि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी के कारण जनता के मूल मुद्दे पीछे छूट रहे हैं.

‘खज्जल’ शब्द पर गरमाई सियासत (ETV BHARAT)

'अपनी पार्टी की चिंता करें मुख्यमंत्री'

आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा में गुटबाजी के लगाए जा रहे आरोपों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार भाजपा के भीतर गुटबाजी की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कई गुट हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं और सभी की अपनी-अपनी राजनीतिक विचारधाराएं और गुट हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा की चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी और सरकार के भीतर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए.

‘हमीरपुर की पांचों सीटों पर भाजपा जीतेगी’

आशीष शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी दावा किया. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमीरपुर जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा.

CM सुक्खू ने जयराम को कहा था खज्जल

दरअसल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नादौन दौरे के दौरान जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘खज्जल’ कहा था. मुख्यमंत्री ने कहा था कि जयराम ठाकुर आजकल खज्जल हो गए हैं और उल्टे-सीधे बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री को हर वक्त कोसकर सुर्खियों में रहने का काम कर रहे हैं.

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