ETV Bharat / state

'दिन में सरकार बनाने के सपने देख रहे जयराम', नेता प्रतिपक्ष के सत्ता वापसी के दावे पर CM सुक्खू का पलटवार

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में विधानसभा मानसून सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. जयराम ठाकुर के सत्ता में वापसी के दावे पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर दिन में ही सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा को मौजूदा संख्या से भी कम सीटें मिलेंगी.

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि प्रदेश की जनता भाजपा को वोट क्यों देगी. उन्होंने आपदा राहत, कर्मचारियों के एरियर, ओपीएस, शिक्षा की गुणवत्ता और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार ने प्रभावित परिवारों को सात लाख रुपये तक की सहायता दी, जबकि भाजपा उस समय लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है.

कर्मचारियों के एरियर पर क्या बोले CM?

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान कर रही है. उन्होंने कहा कि क्लास-4 कर्मचारियों का एरियर चुकाया जा चुका है और जल्द ही क्लास-1 और क्लास-2 कर्मचारियों की देनदारियां भी चुकाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. उन्होंने भाजपा पर कर्मचारियों की ओपीएस बंद करने की तैयारी का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।

'भाजपा में कई गुट, अपने ही लोगों से लड़ रहे जयराम'

मुख्यमंत्री ने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के भीतर कई गुट बन चुके हैं और जयराम ठाकुर को अपने ही गुटों से लड़ना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कुछ लोग उनके संपर्क में भी हैं. उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाकर डांटता है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा के कई मुद्दे अब जनता के बीच प्रभावी नहीं रह गए हैं.