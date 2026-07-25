विदेश से MBBS करने वाले छात्रों को बड़ी राहत, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और शीघ्र आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 3:54 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले उन छात्रों को बड़ी राहत दी है, जिनकी पढ़ाई कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से प्रभावित हुई थी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे पात्र विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए इंटर्नशिप की अवधि एक वर्ष करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का कहना है कि महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना पड़ेगा और सभी योग्य विद्यार्थियों के साथ समान व न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा.
विद्यार्थियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला
शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित छात्रों की समस्याओं का समाधान निष्पक्ष, व्यावहारिक और छात्र हितैषी सोच के साथ करेगी. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोविड-19 के कारण पढ़ाई प्रभावित होने वाले किसी भी योग्य छात्र को भविष्य में नुकसान न उठाना पड़े.
इंटर्नशिप अवधि को लेकर था भ्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों की इंटर्नशिप अवधि को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. एक ही शैक्षणिक बैच के कुछ छात्रों को एक वर्ष की इंटर्नशिप की अनुमति दी गई थी, जबकि उसी दौरान समान परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले अन्य छात्रों को दो वर्ष की इंटर्नशिप करने के निर्देश दिए गए थे. इससे विद्यार्थियों में असमानता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी.
एनएमसी के नियमों के अनुसार लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों की प्रतिपूरक प्रशिक्षण अवधि का आकलन करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है. इसी अधिकार और छात्रों द्वारा झेली गई वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पात्र अभ्यर्थियों के लिए इंटर्नशिप अवधि एक वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है.
जल्द जारी होंगे आदेश, छात्रों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और शीघ्र आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र छात्र बिना किसी देरी के अपनी इंटर्नशिप शुरू या पूरी कर सकें. माना जा रहा है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में विदेशी मेडिकल स्नातकों को राहत मिलेगी. साथ ही उनका चिकित्सा करियर बिना अनावश्यक रुकावट के आगे बढ़ सकेगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रशिक्षित डॉक्टरों का लाभ मिलेगा.
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