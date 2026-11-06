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छोटे होटल संचालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी, मेहला में गद्दी वेशभूषा में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में CM सुक्खू का ऐलान

मैहला में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मैहला में पारंपरिक गदयाली वेशभूषा धारण कर 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति और लोक वेशभूषा के रंग में रंगे मुख्यमंत्री का यह अंदाज कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैहला क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए मैहला स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता का दर्जा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. इस फैसले से मैहला और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे.