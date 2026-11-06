छोटे होटल संचालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी, मेहला में गद्दी वेशभूषा में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में CM सुक्खू का ऐलान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मैहला में गदयाली वेशभूषा में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में किए कई बड़े ऐलान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:20 AM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मैहला में पारंपरिक गदयाली वेशभूषा धारण कर 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति और लोक वेशभूषा के रंग में रंगे मुख्यमंत्री का यह अंदाज कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैहला क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए मैहला स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता का दर्जा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. इस फैसले से मैहला और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे.
छोटे होटल संचालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी
इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होटल संचालकों पर संचालन सहमति शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर उठे विरोध के बीच सरकार ने राहत देने के संकेत दिए हैं. होटल संचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर मुलाकात की और संचालन सहमति शुल्क में की गई बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. प्रतिनिधिमंडल ने छोटे होटल कारोबारियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. इस पर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की गई है.
इस संबंध में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा. विशेष रूप से 20 कमरों तक की क्षमता वाले छोटे होटलों के संचालकों को राहत देने के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा. सरकार का मानना है कि छोटे होटल व्यवसायियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए और उनकी व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
संचालन सहमति शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले पर होगा पुनर्विचार
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि होटल संचालन के लिए सहमति की अवधि बढ़ाकर पांच साल करने का निर्णय संचालकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया था. इसका मुख्य मकसद होटल संचालकों को बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने और हर कुछ समय बाद अनुमति नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरने की परेशानी से राहत दिलाना है. लेकिन, इस सुविधा के नाम पर होटल कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना सरकार की मंशा नहीं है.
होटल संचालन से संबंधित सहमति शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर छोटे होटल संचालकों में चिंता बनी हुई है. उनका कहना है कि बड़े होटल कारोबारियों की तुलना में छोटे होटल सीमित संसाधनों और कम आमदनी के सहारे अपना कारोबार चलाते हैं. ऐसे में यदि संचालन सहमति शुल्क में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है.
20 कमरों तक के होटलों के लिए सरकार लेगी उचित निर्णय
इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले की समीक्षा करने जा रही है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि एक-दो दिन के भीतर इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की जाएगी. नई अधिसूचना में 20 कमरों तक के छोटे होटलों के लिए क्या व्यवस्था निर्धारित की जाती है, इस पर होटल कारोबारियों की नजरें टिकी हुई हैं. देखना यह होगा कि नई अधिसूचना में शुल्क को लेकर क्या बदलाव किए जाते हैं और छोटे होटल कारोबारियों को कितनी राहत मिलती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार केवल कार्यालयों तक सीमित रहकर काम नहीं करना चाहती, बल्कि गांवों में पहुंचकर आम जनता की जरूरतों और समस्याओं को समझना चाहती है. सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर ही मिले. इसी उद्देश्य से 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम शुरू किया गया है. इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और प्रशासन गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे.
मैहला स्कूल को सीबीएसई का दर्जा
मैहला में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, ग्रामीण विकास और क्षेत्र की अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे. मैहला स्कूल को सीबीएसई का दर्जा मिलने से स्थानीय अभिभावकों और विद्यार्थियों में खुशी की उम्मीद है. अब अगले शैक्षणिक सत्र से यहां के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा.
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