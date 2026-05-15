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'तनाव में जयराम ठाकुर, BJP का एक गुट उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाना चाहता है'

सोलन: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि भाजपा के अंदर एक गुट जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाना चाहता है. उन्होंने कहा कि जयराम का तनाव कांग्रेस से नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर चल रही खींचतान से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है और इनमें से ही एक गुट जयराम को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाना चाहता है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जयराम प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों की वास्तविकता को अच्छी तरह जानते हैं, इसके बावजूद वे लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं.

दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू सोलन नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने यह बात कही. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की सभी नगर निगमों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और सोलन में पार्टी मिशन रिपीट करने जा रही है. उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार विकास कार्यों पर फोकस कर रही है और नगर निगम क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम में जिन विकास कार्यों को मंजूरी मिली है, उनका काम जल्द शुरू होगा.

पेट्रोल कीमतों को लेकर केंद्र पर हमला

मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि स्कूटर चलाने वाले, टैक्सी चालक, मोटरसाइकिल उपयोगकर्ता और मध्यम वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. सुक्खू ने कहा कि जनता को मतदान से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि पेट्रोल के दाम किसने और कब बढ़ाए.

नगर निगम से बाहर हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र

सुक्खू ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में शामिल ग्रामीण इलाकों को लेकर भी बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि जब नगर निगम बनाया गया था, तब कई गांवों को निगम सीमा में शामिल किया गया था. यदि चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्र निगम से बाहर जाना चाहते हैं, तो सरकार उनकी मांग पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं के अनुसार फैसला लिया जाएगा.