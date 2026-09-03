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CM सुक्खू की दो टूक- किसी के दबाव में नहीं देंगे एरियर, आर्थिक स्थिति सुधरने पर होगा पूरा भुगतान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का रुख साफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी के दबाव में आकर एरियर का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए बकाये का चरणबद्ध भुगतान किया जा रहा है. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ बाकी एरियर भी जारी किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स को पूरा एरियर दिया जा चुका है. इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी एक साल की सेवानिवृत्ति पेंशन का पूरा एरियर दिया गया है. उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्ष 2016 से 31 मार्च 2022 तक के करीब 55 से 57 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया जा चुका है. उन्हें 20 हजार रुपये की राशि भी दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनर्स के वर्ष 2016 के बाद के एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाये को रोकने के पक्ष में नहीं है. उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार लगातार भुगतान किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)

आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण, RDG भी हुई बंद

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद हो चुकी है. इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर्मचारियों-पेंशनर्स के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकताओं पर किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को करीब 47 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिला था, जबकि मौजूदा सरकार को करीब 17 हजार करोड़ रुपये ही मिले हैं. उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान सरकार को भी उसी स्तर पर आरडीजी मिलता तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाये के भुगतान में ज्यादा मदद मिलती.