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हिमाचल के कर्मचारियों को 5% डीए की सौगात, दिवाली पर क्लास फोर के लिए डबल खुशखबरी, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान

शिमला: हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले सुख की ख़बर आई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी कर्मचारियों को डीए देने की घोषणा की है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 4 फीसदी डीए देने की घोषणा करता हूं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 प्रतिशत डीए पिछली बार का भी बकाया है वो भी इस बार दिया जाएगा. दरअसल पिछली बार 3 फीसदी डीए दिया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली पर 5 फीसदी डीए मिलेगा.

उन्होंने कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और आत्मनिर्भर बनाने में कर्मचारियों की अहम भूमिका है. सरकार हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ी है. कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है लेकिन सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और हम कर्मचारियों के हित को सर्वोपरि रखते हैं.

हमारी कार्यप्रणाली सत्ता की नहीं सेवा की है. हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. 2030 तक हिमाचल शिक्षा और स्वास्थ्य में अव्वल होगा. हम व्यवस्था परिवर्तन की सरकार हैं, जो सत्ता के जरिये लोगों की सेवा के लिए है.- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पहली तारीख को कर्मचारियों के खाते में ये सौगात आ जाएगी. यानी इस बार सैलरी के साथ-साथ 5 फीसदी डीए और क्लास फोर कर्मचारियों के 10 हजार रुपये का एरियर भी खाते में आएगा.

कर्मचारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिये हम किसी को दुखी करने नहीं आए हैं. हम कर्मचारियों के संरक्षक हैं. कर्मचारियों और अधिकारियों की नौकरी 60 साल है लेकिन हमारी नौकरी 5 साल जनता की जवाबदेही की है. हम जिस राह पर हैं उससे प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और इसमें कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, मंत्रिमंडल समेत सभी का योगदान होता है.- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारी दिवाली अच्छे से मना सकें इसलिए डीए की 5 फीसदी किश्त देने की घोषणा की जा रही है. जिसकी नोटिफिकेशन भी आज जारी हो जाएगी. इसके साथ ही क्लास फोर के कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का एरियर भी दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, हमें आरडीजी के 8 से 10 हजार करोड़ मिलता था. बीजेपी के दौर में 11 हजार करोड़ तक मिला. दो साल के लिए हमें भी मिला. अब आरडीजी बंद कर दी गई. जिसके खजाने से 40 फीसदी धन निकल जाए तो उसका बजट कैसे चलेगा. हिमाचल के इतिहास में पहली बार पिछले साल की तुलना में कम रहा. अगर RDG का 10 हजार करोड़ हमें मिल जाता तो हम इसी वर्ष आत्मनिर्भर हो जाते.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया जिसकी बदौलत प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. अगर आरडीजी के 10 हजार करोड़ मिलते तो इसी साल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाता.

ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद भी हमें लोकसभा की चारों सीटों पर हार मिली. हम चुनाव के लिए काम नहीं करते हम लोगों के लिए काम करते हैं. हमने रणनीति में बदलाव कर वाइल्ड फ्लावर होटल की जंग जीती. हमने शराब के ठेकों की नीलामी करवाई, जिससे सरकार की आय हुई. हमारी सरकार ने प्रदेश के हक की लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी क्योंकि हमारी नीयत साफ थी.

मुख्यमंत्री ने बताया किसने कितना कर्ज लिया?

मुख्यमंत्री ने कहा कि, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कहते हैं कि प्रदेश पर 1,20 लाख करोड़ का कर्ज हो गया. 2022-2023 तक हिमाचल पर 76,000 करोड़ से अधिक का कर्ज छोड़कर गई थी बीजेपी. 2017-18 से 2022-23 तक 43,261 करोड़ का कर्ज लिया. प्रदेश की मौजूदा सरकार ने 1 अप्रैल 2023-24 तक 22.10.2026 तक 37,781 करोड़ का कर्ज लिया. लोन की लिमिट भारत सरकार तय करती है. जिसपर ब्याज तय होता है. राज्य सरकार का वित्त विभाग फिर तय करता है कि उसमें से कितना लोन किस समय या किस महीने लेना है.

हिमाचल पर करीब 99,000 करोड़ का कर्ज है. जयराम ठाकुर कहते हैं एक लाख 20 हजार करोड़ का कर्ज है. राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. हम सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं. हम 2030 तक हिमाचल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 पर रहेंगे..

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