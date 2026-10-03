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'अगले छह महीने में 4 हजार शिक्षक होंगे नियुक्त, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति भी होगी लागू'

रामपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आने वाले छह महीनों में 4 हजार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है. मुख्यमंत्री शनिवार को शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है.

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है और कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक इसे बंद नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार नीति तैयार करने पर काम कर रही है. यह नीति आने वाले समय में लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर रोजगार के पात्र मामलों में करीब 70 फीसदी मामलों का समाधान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है और सरकार इस दिशा में आगे भी काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अटल मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाना को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एम्स की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं और करीब 19 वर्ष पुरानी मशीनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है. डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 500 चिकित्सकों की नियुक्ति की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं. इन स्कूलों में करीब 2 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है. उनका कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को घर के नजदीक बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में पूर्व भाजपा सरकार के समय गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था, जबकि मौजूदा सरकार के प्रयासों से प्रदेश अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं और इन क्षेत्रों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों से जुड़ी करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिली हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की घोषणाएं कीं, लेकिन उनके लिए जरूरी स्टाफ और आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं करवाया गया. सुक्खू ने कहा कि प्रदेश का धन जनता का है और सरकार का उद्देश्य इसका इस्तेमाल जनकल्याण और विकास के लिए करना है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब गरीब की आवाज सुनना, उसकी समस्याओं को समझना और उसी के अनुसार योजनाओं को लागू करना है.

दूध के समर्थन मूल्य में फिर होगी बढ़ोतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई है. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आगामी 1 दिसंबर से दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में फिर बढ़ोतरी की जाएगी.

किशाऊ परियोजना से 1500 करोड़ सालाना आय की उम्मीद

सुक्खू ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों के अनुरूप समझौता लागू करवाया गया है. उनके अनुसार इससे बिजली उत्पादन के लिए होने वाले 3 हजार से 5 हजार करोड़ रुपये के संभावित अतिरिक्त खर्च की बचत हुई है. उन्होंने कहा कि परियोजना बनने के बाद प्रदेश के खजाने में हर साल करीब 1500 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और इससे राज्य के खजाने में 401 करोड़ रुपये आए हैं. उन्होंने कहा कि रॉयल्टी से जुड़ी कानूनी लड़ाई जीतने के बाद कड़छम वांगतू परियोजना से हिमाचल के लिए हर साल करीब 150 करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित हुई है.

1500 रुपये और 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसी महीने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया जाएगा. सरकार पहले भी घोषणा कर चुकी है कि पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद महिला मंडलों के लिए सामान खरीदने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और स्थानीय संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ के तहत 15 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की. वहीं ‘सुख आश्रय योजना’ के तहत तीन लाभार्थियों को घर बनाने के लिए तीन-तीन लाख रुपये और एक लाभार्थी को एक लाख रुपये की किस्त दी गई. इसी योजना के तहत एक अन्य लाभार्थी को 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई.

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