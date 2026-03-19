ETV Bharat / state

सदन में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, 6 माह के भीतर प्रदेश की किसी PHC में नहीं होगी स्टाफ की कमी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( HIMACHAL VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि आने वाले 6 महीनों के भीतर प्रदेश की किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में स्टाफ की कमी नहीं रहने दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को बेहतर इलाज सुविधाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध हों और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए. PHC में स्टाफ की कमी खत्म करने की तैयारी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रेशनलाइजेशन नीति के तहत स्टाफ की तैनाती की जाएगी, ताकि उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो सके. सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचें और मरीजों को दूर-दराज के अस्पतालों में जाने की जरूरत न पड़े. 400 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में 400 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही स्टाफ नर्स के खाली पदों को भी भरा जा रहा है. रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है. इन भर्तियों से अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा. मेडिकल कॉलेजों में भी होंगे बड़े बदलाव