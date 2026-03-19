सदन में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, 6 माह के भीतर प्रदेश की किसी PHC में नहीं होगी स्टाफ की कमी
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 पद भरे जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 2:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि आने वाले 6 महीनों के भीतर प्रदेश की किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में स्टाफ की कमी नहीं रहने दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को बेहतर इलाज सुविधाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध हों और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए.
PHC में स्टाफ की कमी खत्म करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रेशनलाइजेशन नीति के तहत स्टाफ की तैनाती की जाएगी, ताकि उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो सके. सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचें और मरीजों को दूर-दराज के अस्पतालों में जाने की जरूरत न पड़े.
400 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू
सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में 400 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही स्टाफ नर्स के खाली पदों को भी भरा जा रहा है. रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है. इन भर्तियों से अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा.
मेडिकल कॉलेजों में भी होंगे बड़े बदलाव
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 पद भरे जाएंगे. ये भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी. उन्होंने कहा कि अब वॉक-इन इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा और नियुक्तियां केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना
सरकार प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष के भीतर हिमाचल को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज सहित अन्य संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि प्रदेश में ही उच्चस्तरीय इलाज उपलब्ध हो सके.
सरकार का लक्ष्य: बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे और लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें: कांग्रेस विधायक पर क्यों भड़के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया? दी सख्त चेतावनी