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मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ हाईटेक, अब डिजिटल गेट पास और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से मिलेगी एंट्री

CM सुक्खू ने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और नई डिजिटल गेट पास प्रणाली का शुभारंभ किया ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय प्रशासन को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ‘यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ और नई डिजिटल गेट पास प्रणाली का शुभारंभ किया. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब मुख्यमंत्री से मिलने, सचिवालय में प्रवेश और सरकारी बैठकों की पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो जाएगी.

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर सुविधा देना और सरकारी कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाना है. नई प्रणाली लागू होने से अब सचिवालय में कागजी प्रक्रिया काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन के बाद मिलेगा डिजिटल गेट पास

नई डिजिटल गेट पास प्रणाली के तहत अब सचिवालय आने वाले लोगों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन मंजूर होने के बाद उन्हें स्वतः डाउनलोड होने वाला डिजिटल गेट पास जारी किया जाएगा. इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रवेश प्रक्रिया तेज होगी. हालांकि, बिना पूर्व अनुमति के आने वाले लोगों के लिए भी राहत रखी गई है. ऐसे आगंतुकों को सचिवालय के स्वागत कक्ष से तत्काल गेट पास जारी किया जा सकेगा, ताकि जरूरी कार्य प्रभावित न हों.

सुरक्षा व्यवस्था भी होगी और मजबूत

सरकार ने इस नई व्यवस्था में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को भी शामिल किया है. प्रवेश प्रक्रिया में ओटीपी आधारित सत्यापन और आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं. सचिवालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी डिजिटल गेट पास पर मौजूद बारकोड को स्कैन कर आगंतुक की पहचान की पुष्टि करेंगे. सरकार का मानना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और फर्जी प्रवेश की संभावना भी कम होगी.