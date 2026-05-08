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मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ हाईटेक, अब डिजिटल गेट पास और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से मिलेगी एंट्री

सरकार का दावा है कि यह डिजिटल पहल जनता और सरकार के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.

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CM सुक्खू ने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और नई डिजिटल गेट पास प्रणाली का शुभारंभ किया (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय प्रशासन को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ‘यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ और नई डिजिटल गेट पास प्रणाली का शुभारंभ किया. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब मुख्यमंत्री से मिलने, सचिवालय में प्रवेश और सरकारी बैठकों की पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो जाएगी.

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर सुविधा देना और सरकारी कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाना है. नई प्रणाली लागू होने से अब सचिवालय में कागजी प्रक्रिया काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन के बाद मिलेगा डिजिटल गेट पास

नई डिजिटल गेट पास प्रणाली के तहत अब सचिवालय आने वाले लोगों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन मंजूर होने के बाद उन्हें स्वतः डाउनलोड होने वाला डिजिटल गेट पास जारी किया जाएगा. इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रवेश प्रक्रिया तेज होगी. हालांकि, बिना पूर्व अनुमति के आने वाले लोगों के लिए भी राहत रखी गई है. ऐसे आगंतुकों को सचिवालय के स्वागत कक्ष से तत्काल गेट पास जारी किया जा सकेगा, ताकि जरूरी कार्य प्रभावित न हों.

सुरक्षा व्यवस्था भी होगी और मजबूत

सरकार ने इस नई व्यवस्था में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को भी शामिल किया है. प्रवेश प्रक्रिया में ओटीपी आधारित सत्यापन और आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं. सचिवालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी डिजिटल गेट पास पर मौजूद बारकोड को स्कैन कर आगंतुक की पहचान की पुष्टि करेंगे. सरकार का मानना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और फर्जी प्रवेश की संभावना भी कम होगी.

बैठकों का पूरा सिस्टम होगा ऑनलाइन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि ‘यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एक डिजिटल सेतु का काम करेगा. इसके जरिए सभी सरकारी विभाग एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर बैठक से जुड़े अनुरोध भेज सकेंगे. बैठक मंजूर होते ही संबंधित अधिकारियों के डिजिटल कैलेंडर अपने आप अपडेट हो जाएंगे और विभागों को तुरंत सूचना मिल जाएगी. इससे बैठकों के समन्वय में आसानी होगी और समय की बचत भी होगी.

हिमाचल भवन और परिधि गृहों में भी सुधार

मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में आगंतुक सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने साफ-सफाई, गुणवत्तापूर्ण भोजन और बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया. सीएम ने कहा कि दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का काम 15 जून से पहले पूरा किया जाए. साथ ही बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं. यह सुविधा प्रदेश के सभी परिधि गृहों में भी लागू की जाएगी. सरकार का दावा है कि यह डिजिटल पहल जनता और सरकार के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी तथा प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.

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