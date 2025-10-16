हिमाचल में दिवाली से पहले और अमीर हुए माननीय, सीएम का वेतन 3.40 लाख, एमएलए को मिलेंगे 2.97 लाख, गजट में नोटिफाई
हिमाचल में दिवाली से पहले सीएम और एमएलए के वेतन में हुई भारी बढ़ोतरी. पढ़ें पूरी खबर...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 8:32 PM IST
शिमला: दिवाली से पहले हिमाचल के माननीयों के घर लक्ष्मी ने दस्तक दी है. हिमाचल प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम सहित विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व एमएलए के वेतन में बढ़ोतरी लागू हो गई है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे गजट में नोटिफाई कर दिया गया है. नए वेतन स्ट्रक्चर के अनुसार सीएम का वेतन अब 3.40 लाख रुपए व एमएलए का वेतन 2.97 लाख रुपए हो गया है.
इस बारे में विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाया गया था. इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब गजट में नोटिफाई कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते व पेंशन) संशोधन विधेयक 2025 (2025 के विधेयक संख्यांक 9) को राज्यपाल ने अनुमोदित कर दिया है.
संशोधित विधेयक के लागू होने के बाद एमएलए का वेतन 2.97 लाख मासिक होगा. इसमें वेतन व भत्ते इंक्लूड हैं. पहले एमएलए का वेतन 2.10 लाख के करीब था. नए स्ट्रक्चर के अनुसार अब एमएलए का बेसिक वेतन 55 हजार रुपए से बढ़ाकर 85 हजार रुपए किया गया है. कार्यालय भत्ता 30 हजार मासिक हुआ करता था, जो अब 90 हजार मासिक होगा.
सीएम को अभी तक 2.65 लाख रुपए मासिक के करीब वेतन व भत्ते मिलते थे. अब ये बढ़कर 3.40 लाख रुपए हो जाएगा. बड़ी बात ये है कि सीएम का सत्कार भत्ता अब डेढ़ लाख रुपए मासिक होगा. ये पहले 95 हजार रुपए था. विधानसभा स्पीकर व कैबिनेट मंत्रियों का वेतन भत्तों को मिलाकर अब 3.30 लाख रुपए के करीब होगा.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में इससे पहले आखिरी बार वीरभद्र सिंह सरकार के समय वेतन व भत्ते बढ़ाए गए थे. उसके बाद ये पहली बढ़ोतरी है. वीरभद्र सिंह सरकार ने वर्ष 2016 में ये बढ़ोतरी की थी. कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश में माननीयों के वेतन व भत्ते अब दिवाली से पहले नोटिफाई हो गए हैं. हिमाचल पर इस समय एक लाख करोड़ रुपए के करीब कर्ज होने वाला है.
