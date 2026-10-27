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हिमाचल की महिलाओं के लिए सुख की खबर, जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट मिलेगी, महिला मंडल को 35 हजार

सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ( @sukhvindersinghsukhu )

जमीन रजिस्ट्री पर 50 फीसदी छूट सीएम सुक्खू ने कहा कि, हिमाचल में महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री फीस 4 फीसदी होगी. जबकि पुरुषों के लिए ये 8 फीसदी ही रहेगी. उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@DCKullu) दरअसल, इस साल मार्च में बजट 2026-27 पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी महिलाओं के नाम जमीन होना उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्हें सशक्त बनाने के साथ उन्हें समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है. इसलिए संपत्ति की खरीद के समय महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर छूट देने का फैसला लिया है और ये दर 4 प्रतिशत रहेगी. हालांकि कुल्लू में मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी. दुग्ध उत्पादकों को सौगात मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों खासकर महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि, आज गांव में बैठी महिलाएं जिन्होंने गाय पाली है हम उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. 3 साल पहले मिल्क फेडरेशन के जरिये 32 रुपये लीटर दूध खरीदा जाता था जबकि आज 51 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 11 दिसंबर से दुग्ध उत्पादकों को 61 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे. गौरतलब है कि 11 दिसंबर को हिमाचल की कांग्रेस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@DCKullu) अदरक और हल्दी उत्पादकों के लिए घोषणा सीएम सुक्खू ने कहा कि, उनकी सरकार प्रदेश के किसान, बागवान और दुग्ध उत्पादकों की आय मे बढ़ोतरी करना चाहती है इसलिए कई फसलों पर एमएसपी दी जा रही है और उसमें समय-समय पर बढ़ोतरी की जा रही है. अदरक उत्पादकों के लिए घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने अदरक का एमएसपी 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने का ऐलान किया है. इससे पहले सोमवार को कुल्लू दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि, सरकार कच्ची हल्दी अब 150 रुपये प्रति किलो की कीमत पर खरीदेगी. वहीं, प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की को 50 रुपये और प्राकृतिक गेहूं की खरीद 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी.