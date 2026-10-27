हिमाचल की महिलाओं के लिए सुख की खबर, जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट मिलेगी, महिला मंडल को 35 हजार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को महिलाओं, दुग्ध उत्पादकों, देवता नजराना, बजंतरियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:15 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू दशहरे के समापन समारोह के दौरान बड़ी घोषणाएं की हैं. दरअसल मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के समापन के मौके पर यहां पहुंचे सीएम सुक्खू ने एक जनसभा को संबोधित किया और कुल्लू के लिए कई घोषणाएं की. इनमें महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई.
जमीन रजिस्ट्री पर 50 फीसदी छूट
सीएम सुक्खू ने कहा कि, हिमाचल में महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री फीस 4 फीसदी होगी. जबकि पुरुषों के लिए ये 8 फीसदी ही रहेगी. उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी.
दरअसल, इस साल मार्च में बजट 2026-27 पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी महिलाओं के नाम जमीन होना उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्हें सशक्त बनाने के साथ उन्हें समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है. इसलिए संपत्ति की खरीद के समय महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर छूट देने का फैसला लिया है और ये दर 4 प्रतिशत रहेगी. हालांकि कुल्लू में मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी.
दुग्ध उत्पादकों को सौगात
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों खासकर महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि, आज गांव में बैठी महिलाएं जिन्होंने गाय पाली है हम उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. 3 साल पहले मिल्क फेडरेशन के जरिये 32 रुपये लीटर दूध खरीदा जाता था जबकि आज 51 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 11 दिसंबर से दुग्ध उत्पादकों को 61 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे. गौरतलब है कि 11 दिसंबर को हिमाचल की कांग्रेस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है.
अदरक और हल्दी उत्पादकों के लिए घोषणा
सीएम सुक्खू ने कहा कि, उनकी सरकार प्रदेश के किसान, बागवान और दुग्ध उत्पादकों की आय मे बढ़ोतरी करना चाहती है इसलिए कई फसलों पर एमएसपी दी जा रही है और उसमें समय-समय पर बढ़ोतरी की जा रही है. अदरक उत्पादकों के लिए घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने अदरक का एमएसपी 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने का ऐलान किया है.
इससे पहले सोमवार को कुल्लू दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि, सरकार कच्ची हल्दी अब 150 रुपये प्रति किलो की कीमत पर खरीदेगी. वहीं, प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की को 50 रुपये और प्राकृतिक गेहूं की खरीद 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी.
मुख्यमंत्री की अन्य बड़ी घोषणाएं
सीएम सुक्खू ने कुल्लू में दशहरा के समापन के मौके पर कई अन्य घोषणाएं भी की हैं. इनमें कई घोषणाएं कुल्लू जिले से संबंधित हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिवाली पर कर्मचारियों की 5 फीसदी डीए देने की बात हो या फिर आपदा के दौरान घर बनाने के लिए पीड़ितों को 7 लाख रुपये की मदद देने की बात हो, ये सरकार की नीति और नीयत से मुमकिन हो पाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने चोर दरवाजे बंद किए जिससे सरकार की आय बढ़ रही है और इसका फायदा प्रदेश के हर तबके को मिल रहा है.
- मणिकर्ण के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा
- भुंतर में सीवरेज के लिए 22 करोड़ रुपये देने का ऐलान
- भुंतर में इलेक्ट्रिसिटी का सब डिविजन खोलने का ऐलान
- देवता नजराना में 5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा
- बजंतरियों का नजराना 10 फीसदी बढ़ाने का ऐलान
- गुर के लिए 1100 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाएगा
- हर महिला मंडल को 35 हजार रुपये देने की घोषणा
- मनाली में लेफ्ट बैंक रोड पर टायरिंग के लिए 5 करोड़
- बंजार के अस्पताल को बनाने की घोषणा
- बजौरा में स्कूल की रिटेनिंग वॉल और साइंस लैब के लिए एक करोड़ की घोषणा
बीजेपी पर साधा निशाना
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व की बीजेपी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने हिमाचल के संसाधनों को लूटा है. उन्होंने कहा कि 5 हजार बीघा जमीन नालागढ़ बद्दी में बिना रजिस्ट्रेशन फीस के एक करोड़ की लीज पर दे दी, जो 10 हजार करोड़ की जमीन थी और आज तक वहां कोई निवेश नहीं आया है.
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर आपदा के समय को याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद हिमाचल के दौरे पर आए थे और प्रदेश के आपदा ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद हिमाचल को 1500 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था लेकिन वो आज तक नहीं मिले हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार धीरे-धीरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कार्य कर रही है और 2032 तक हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा. उन्होंने हिमाचल की जनता से कहा कि ये आपको भी सोचना है जो सरकार डबल इंजन की थी उसने किस तरह से आपकी संपत्ति और संसाधानों को लुटाया है और मौजूदा सरकार ने आपके और प्रदेश के हित में काम किया है. इसलिये ये आपको सोचना होगा कि आपको कौन सी सरकार चाहिए.
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