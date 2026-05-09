हिमाचल में हर साल क्यों फट रहे बादल? अब वैज्ञानिक तलाशेंगे तबाही की असली वजह
CM सुक्खू ने एचपीयू सेंटर को निर्देश दिए कि बादल फटने की घटनाओं के पीछे के कारणों का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 3:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बादल फटने की घटनाएं अब हर साल बड़ी तबाही का कारण बनती जा रही हैं. पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इसी बीच अब प्रदेश सरकार ने इन घटनाओं की असली वजह जानने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वैज्ञानिकों को बादल फटने की घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.
बढ़ती घटनाओं ने बढ़ाई चिंता
शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएंस की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान राज्य में लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह केवल मौसम की सामान्य घटना नहीं रह गई है, बल्कि हर साल जान-माल के बड़े नुकसान का कारण बन रही है। इसलिए इन घटनाओं की वैज्ञानिक जांच बेहद जरूरी है.
वैज्ञानिक करेंगे विस्तृत अध्ययन
मुख्यमंत्री ने एचपीयू सेंटर को निर्देश दिए कि बादल फटने की घटनाओं के पीछे के कारणों का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाए. इसमें बांधों के प्रभाव, तापमान में बदलाव, भौगोलिक परिस्थितियां और हिमालयी क्षेत्रों में बार-बार हो रही घटनाओं का एरियल डिस्टेंस आधारित विश्लेषण शामिल होगा. सरकार चाहती है कि यह अध्ययन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य की आपदा नीति तैयार करने में भी मदद करे.
10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी
राज्य सरकार ने इस सेंटर को मजबूत करने के लिए बड़ा बजट भी मंजूर किया है. मुख्यमंत्री ने संस्थागत क्षमता बढ़ाने और रिसर्च गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर झील फटने से होने वाली आपदाओं के अध्ययन के लिए 1 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं.
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल को आपदा अध्ययन के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करनी होगी. उन्होंने कहा कि राज्य में ही तकनीकी विशेषज्ञता और वैज्ञानिक क्षमता विकसित करने की जरूरत है. इसके लिए डीपीआर तैयार करने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने सेंटर में अतिरिक्त विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स की भर्ती के भी निर्देश दिए हैं.
थुनाग मॉडल बना चर्चा का केंद्र
बैठक के दौरान मंडी जिला के थुनाग क्षेत्र के लिए तैयार किए गए हाइड्रोडायनामिक मॉडल की प्रस्तुति भी दी गई. इसमें फ्लैश फ्लड के खतरे, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम आधारित योजना पर जानकारी साझा की गई. सरकार का मानना है कि ऐसे वैज्ञानिक मॉडल भविष्य में लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. प्रदेश में लगातार बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं के बीच सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आने वाले समय में यह अध्ययन हिमाचल के संवेदनशील इलाकों के लिए नई आपदा रणनीति तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.
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