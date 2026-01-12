ETV Bharat / state

सप्लाईको मार्केट इंटरवेंशन मॉडल की स्टडी करने के लिए केरल दौरे पर हिमाचल की टीम

हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन की टीम मार्केट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के गुर सीखने के लिए केरल दौरे पर.

Himachal Civil Supplies Corporation Team Visits Kerala
केरल दौरे पर हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइज़ कॉरपोरेशन की टीम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:32 PM IST

शिमला/एर्नाकुलम: हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन के एक हाई-लेवल डेलीगेशन ने केरल के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी की सफलता को खुद देखने के लिए सप्लाईको हेडक्वार्टर का दौरा किया. वाइस चेयरमैन विशाल चंबियाल की लीडरशिप में 11 मेंबर की टीम ने गांधीनगर, एर्नाकुलम में मौजूद सप्लाईको सेंट्रल ऑफिस का दौरा किया.

डेलीगेशन ने सप्लाईको के मैनेजिंग डायरेक्टर जयकृष्णन वी.एम. और दूसरे टॉप अधिकारियों के साथ डिटेल में बातचीत की. टीम ने मुख्य रूप से सप्लाईको के रिटेल ऑपरेशन, धान खरीद सिस्टम और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत सपोर्ट एक्टिविटी की स्टडी करने पर फोकस किया. इसके साथ ही ग्रुप ने मार्केट इंटरवेंशन और धान खरीद में सप्लाईको के ऑपरेशनल मॉडल को इवैल्यूएट किया. इस दौरे के हिस्से के तौर पर, उन्होंने ऑपरेशनल सिस्टम को सीधे एक्सपीरियंस करने के लिए गांधीनगर में सप्लाईको हाइपरमार्केट का भी दौरा किया.

सप्लाईको के MD जयकृष्णन वी.एम. ने कहा कि, "इन बातचीत से दोनों राज्यों के सिविल सप्लाइज़ कॉरपोरेशन के बीच भविष्य में कोऑपरेशन का रास्ता खुलेगा ताकि जरूरी कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और मजबूत किया जा सके." विज़िटिंग टीम में हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर राजेंद्र चौधरी, विक्रम शर्मा, नसीमा बेगम और पुष्पिंदर ठाकुर, जनरल मैनेजर अरविंद शर्मा और पंकज शर्मा, फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र अजय महाजन, डिवीज़नल मैनेजर विजय शर्मा और अकाउंट्स ऑफ़िसर सारिका शामिल थे.

सप्लाईको ने त्योहारों के मौसम में ज़बरदस्त टर्नओवर किया

सप्लाईको ने क्रिसमस-न्यू ईयर सीजन में कुल ₹82 करोड़ का टर्नओवर किया. इसमें से ₹36.06 करोड़ सब्सिडी वाली चीज़ों की बिक्री से हुए. ये आंकड़े 22 दिसंबर से 1 जनवरी (25 दिसंबर की छुट्टी को छोड़कर) के 10 दिन के समय को दिखाते हैं. कुल में सप्लाईको के सभी आउटलेट्स और छह ज़िलों में लगे स्पेशल मेलों की बिक्री शामिल है. तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, पठानमथिट्टा, एर्नाकुलम और त्रिशूर में स्पेशल क्रिसमस मेले लगाए गए.

अकेले इन स्पेशल मेलों से ₹74 लाख का टर्नओवर हुआ, जिसमें सब्सिडी वाले सामान से ₹40.94 लाख और बिना सब्सिडी वाले सामान से ₹33.06 लाख शामिल थे. तिरुवनंतपुरम के पुथारिकंदम ग्राउंड में हुए स्पेशल क्रिसमस मेले में सबसे ज़्यादा ₹29.31 लाख का टर्नओवर हुआ, जिसमें सब्सिडी वाली बिक्री से ₹16.19 लाख की कमाई हुई.

संपादक की पसंद

