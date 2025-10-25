पहाड़ों की हवा भी सांस लेने लायक नहीं, हिमाचल के कई शहरों में ‘बीमार’ श्रेणी में पहुंचा AQI
हिमाचल के कई शहरों की वायु की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 12:30 AM IST
शिमला: जब देशभर में निचले व मैदानी इलाके हवा की खराब गुणवत्ता से जूझ रहे होते हैं तो साफ हवा के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, ताकि कुछ समय प्रदूषण युक्त हवा से दूर रह कर, पहाड़ों के स्वच्छ वातावरण में चैन की सांस ले सकें. मगर क्या हो अगर पहाड़ों की हवा भी साफ न रहे. दरअसल हिमाचल के कई शहरों में इन दिनों वायु की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है. पहाड़ों की हवा में भी प्रदूषण का जहर घुलते हुए नजर आ रहा है.
दिवाली के बाद पहाड़ों का हाल
दिवाली पर जहां लोगों ने खूब पटाखे जलाकर धूमधाम से त्योहार मनाया. वहीं, अब प्रदेश के कई शहरों में लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा भी नसीब नहीं हो रही है. दिवाली के त्योहार के बाद से ही हिमाचल के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में बढ़ोतरी देखी गई है. पटाखे, गाड़ियों का बढ़ता ट्रैफिक और अन्य कारकों के कारण हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) की मात्रा बढ़ी है, जिससे लोगों की सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है.
हिमाचल के प्रमुख शहरों में AQI
त्योहारों के बाद से हिमाचल में वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार बद्दी का AQI 162 है, जो कि बेहद खराब है, जिसे की अनहेल्दी (बीमार) की श्रेणी में आता है. इसके अलावा भरमारा का AQI 122 (खराब), धर्मशाला का AQI 165 (बीमार), कुल्लू का AQI 129 (खराब), मनाली का 129 (खराब), शामसी का AQI 117 (खराब), शिमला का AQI 112 (खराब) और सोलन का AQI 160 (बीमार) दर्ज किया गया है.
AQI के अनुसार एयर क्वालिटी मानक