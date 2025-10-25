ETV Bharat / state

पहाड़ों की हवा भी सांस लेने लायक नहीं, हिमाचल के कई शहरों में ‘बीमार’ श्रेणी में पहुंचा AQI

शिमला: जब देशभर में निचले व मैदानी इलाके हवा की खराब गुणवत्ता से जूझ रहे होते हैं तो साफ हवा के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, ताकि कुछ समय प्रदूषण युक्त हवा से दूर रह कर, पहाड़ों के स्वच्छ वातावरण में चैन की सांस ले सकें. मगर क्या हो अगर पहाड़ों की हवा भी साफ न रहे. दरअसल हिमाचल के कई शहरों में इन दिनों वायु की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है. पहाड़ों की हवा में भी प्रदूषण का जहर घुलते हुए नजर आ रहा है.

दिवाली के बाद पहाड़ों का हाल

दिवाली पर जहां लोगों ने खूब पटाखे जलाकर धूमधाम से त्योहार मनाया. वहीं, अब प्रदेश के कई शहरों में लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा भी नसीब नहीं हो रही है. दिवाली के त्योहार के बाद से ही हिमाचल के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में बढ़ोतरी देखी गई है. पटाखे, गाड़ियों का बढ़ता ट्रैफिक और अन्य कारकों के कारण हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) की मात्रा बढ़ी है, जिससे लोगों की सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है.