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हिमाचल में कुरकुरे-दूध के पैकेट में हो रही चिट्टे की तस्करी, पुलिस ने किया भंडाफोड़

हिमाचल में नशा तस्कर नशे की सप्लाई के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं, जिसका शिमला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है.

Himachal Chitta Smuggling Case
शिमला में चिट्टा तस्करी मामला (Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 1:00 PM IST

5 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, बावजूद इसके प्रदेश में नशे के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. शिमला शहर में अब चिट्टे की तस्करी तेजी से बढ़ रही है. तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं. शिमला शहर में अब चिट्टा कुरकुरे और दूध के पैकेट में सप्लाई किया जा रहा है, जिसका शिमला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बिहार निवासी दो भाई गिरफ्तार

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस द्वारा नशा पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसकी जांच के दौरान पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29 एवं 27A के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अविनाश चौहान (उम्र 37 साल) को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था. मामले में आगामी जांच के दौरान पुलिस ने विशाल यादव और उसके भाई जय प्रकाश यादव को भी गिरफ्तार किया, ये दोनों भाई बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं.

फरीदाबाद से मुख्य सरगना गिरफ्तार

मामले की गहन जांच के दौरान नशे की सप्लाई चेन और बैकवर्ड लिंकेज का पता लगाने के लिए पुलिस ने आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की. साथ ही साथ ही डिजिटल एविडेंस, बैंकिंग लेन-देन और अन्य टेक्निकल एविडेंस का विश्लेषण किया गया. जांच के आधार पर पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने मुख्य सरगना डिस्ट्रीब्यूटर रवि अहिरवार (उम्र 21 साल) निवासी जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया है.

कुरकुरे-दूध के पैकेट में चिट्टे की सप्लाई

एसपी शिमला ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि आरोपी रवि अहिरवार साल 2025 से मोहाली क्षेत्र में रह रहा था और हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की खेप पहुंचाने में संलिप्त था. आरोपी रवि अहिरवार शिमला स्थित ISBT टूटीकंडी एवं उसके आसपास कई जगहों पर दूध, कुरकुरे इत्यादि के खाली पैकेट में चिट्टा छिपाकर रखता था और उन जगहों की वीडियो बनाकर मुख्य संचालक विशाल को भेजता था, फिर पेमेंट हो जाने के बाद ये लोकेशन खरीदारों के साथ शेयर की जाती थी.

3 महीने में 1.25 करोड़ रुपए का लेनदेन

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी रवि को इस काम के लिए कमीशन मिलता था. पिछले एक साल में रवि करीब 50 बार शिमला आकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है. आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि मुख्य आरोपी के मोबाइल फोन से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों एवं वीडियो रिकॉर्डिंग से हुई है. इस पूरी सप्लाई चेन में पिछले 3 महीने में करीब 1.25 करोड़ रुपए का लेनदेन सामने आया है. अब शिमला पुलिस द्वारा मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है.

"शिमला पुलिस द्वारा साल 2026 में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत न सिर्फ नशा पदार्थों की बरामदगी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, बल्कि जांच की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है. साल 2026 में शिमला पुलिस ने नशा पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त 37 ड्रग सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जबकि साल 2025 में इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्रवाई दर्ज नहीं की गई थी." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

शिमला में चिट्टे की बरामदगी और गिरफ्तारी
सालचिट्टा (kg)आरोपियों की गिरफ्तारी
20250107
20260248

पिछले साल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा चिट्टे की बरामदगी

एसपी शिमला ने बताया कि साल 2025 में शिमला पुलिस द्वारा करीब 1 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया गया था, जबकि साल 2026 में अब तक 2 गुना ज्यादा रिकवरी की गई है. साल 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने 2 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया है. इसी तरह, नशे के मामलों में सिर्फ आरोपियों को नहीं पकड़ा जा रहा है, बल्कि तस्करी के सोर्स और सप्लाई चेन पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. साल 2026 में अब तक कुल 48 व्यक्तियों को बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि साल 2025 में ऐसी सिर्फ 7 गिरफ्तारियां हुई थीं.

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