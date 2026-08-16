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कहीं सिगरेट की डिब्बी में, कहीं गाड़ी के फुट मेट में छिपाया था चिट्टा, दो मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल में नशा कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

Shimla Chitta Smuggling Case
शिमला चिट्टा तस्करी मामला (Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 1:01 PM IST

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शिमला: नशे के खात्मे के लिए हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने भी एक नशा तस्कर को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने शोघी के पास एक बस में एक व्यक्ति से 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने मामले में ननखड़ी निवासी अमन ठाकुर (उम्र 28 साल) को गिरफ्तार किया है.

सिगरेट की डिब्बी में ले जा रहा था चिट्टा

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को पुलिस की विशेष सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अमन ठाकुर बस के जरिए सोलन से शिमला की ओर चिट्टा लेकर आ रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने NH-5 पर पुलिस चौकी शोघी के पास नाका लगाकर बस को रोककर नियमानुसार तलाशी ली. तलाशी के दौरान बस में सवार अमन ठाकुर के काले पीठू बैग से सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर रखा गया 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

"15 अगस्त 2026 को चिट्टा बरामदी मामले को लेकर पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. पुलिस मामले की आगामी जांच में जुट गई है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

नशा नेटवर्कों को ध्वस्त कर रही शिमला पुलिस

गौरतलब है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शिमला पुलिस लगातार एक्शन मोड में है. पुलिस न सिर्फ नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, बल्कि आरोपियों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर नशे के बड़े-बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है. अब तक शिमला पुलिस कई बड़े अंतरराज्यीय चिट्टा नेटवर्कों का पर्दाफाश कर उनके सरगनाओं को गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि चिट्टा कारोबारियों की नींव हिला रहा है. एसपी शिमला के मुताबिक नशे के खिलाफ शिमला पुलिस की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

7 ग्राम चिट्टे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

वहीं, दूसरा मामला रामपुर उपमंडल का है. पुलिस थाना रामपुर की टीम ने 14 अगस्त को दत्तनगर मिल्क प्लांट के पास एक गाड़ी की तलाशी के दौरान फुट मैट के नीचे छिपाकर रखा 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने मामले में गाड़ी सवार चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान अक्षय (उम्र 30 साल) निवासी रामपुर, पवन (उम्र 32 साल) निवासी रामपुर, सुनील ठाकुर (उम्र 40 साल) निवासी जोगिंदर नगर, जिला मंडी और बिपुल शर्मा (उम्र 32 साल) निवासी रामपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने नशे की तस्करी में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है.

Shimla Chitta Smuggling Case
रामपुर पुलिस ने चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए चार लोग (ETV Bharat)

"पुलिस की टीम दत्तनगर मिल्क प्लांट के पास गश्त पर थी. इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक गाड़ी की जांच की गई. गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को फुट मैट के नीचे कुछ छिपाए जाने का संदेह हुआ. जब मैट को हटाकर जांच की गई तो उसके नीचे से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. पुलिस ने चिट्टे को कब्जे में लेकर मौके पर मौजूद चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है." - नरेश शर्मा, डीएसपी रामपुर

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस थाना रामपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चिट्टा आरोपियों के पास चिट्टा कहां से पहुंचा और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था. इसके अलावा पुलिस आरोपियों के आपसी संबंधों और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. पुलिस द्वारा मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.

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