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तीन सालों में हिमाचल में चिट्टा तस्करी के 3227 मामले आए सामने, 5,866 आरोपी गिरफ्तार, लगातार 3 साल टॉप पर रहा ये जिला

तीन सालों में हिमाचल में चिट्टा तस्करी के 3227 मामले आए सामने ( PIC CREDIT: CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों के दौरान चिट्टा तस्करी के 3,227 मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने इन मामलों में 5,866 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि तस्करों की 45.86 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है. इसके अलावा 225 आदतन नशा तस्करों को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत डिटेन किया गया है. सरकार की ओर विधानसभा में रखे गए आंकड़ों से पता चलता है कि बीते तीन सालों में मामले दर्ज होने और गिरफ्तारियों के मामले में जिला स्तर पर शिमला लगातार टॉप पर रहा है.

विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2026 के आखिरी दिन झंडूता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के प्रश्न के जवाब में प्रदेश सरकार ने की ओर से जानकारी दी गई है. आंकड़ों के अनुसार हर साल चिट्टा तस्करी के मामलों और गिरफ्तारियों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. राज्य सरकार की ओर से दी गई आंकड़ों के मुताबिक 2 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2024 तक प्रदेश में चिट्टा तस्करी के 794 मामले दर्ज हुए और 1,373 आरोपी गिरफ्तार किए गए. जिला स्तर पर शिमला में सबसे ज्यादा 166 मामले दर्ज किए गए और 307 गिरफ्तारियां हुई. बिलासपुर में 105 मामले और 162 गिरफ्तारियां, मंडी में 77 मामले और 137 गिरफ्तारियां, ऊना में 76 मामले और 130 गिरफ्तारियां, कांगड़ा में 65 मामले और 109 गिरफ्तारियां हुईं. पुलिस जिला नूरपुर में 61, सोलन में 53, कुल्लू में 52, चंबा में 39, बद्दी में 37, हमीरपुर में 35, सिरमौर में 26 और किन्नौर में 2 मामले दर्ज हुए. इस दौरान 15.36 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई.

वहीं, 2 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक मामलों की संख्या बढ़कर 1,045 हो गई और 1,952 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. शिमला में सबसे अधिक 179 मामले और 456 गिरफ्तारियां हुईं. बिलासपुर में 147 मामले और 228 गिरफ्तारियां, मंडी में 128 मामले और 227 गिरफ्तारियां, कांगड़ा में 108 मामले और 193 गिरफ्तारियां दर्ज हुईं. इसके अलावा ऊना में 76, सोलन में 70, नूरपुर में 67, कुल्लू में 66, हमीरपुर और सिरमौर में 51-51, चंबा में 44, बद्दी में 38, देहरा में 14, किन्नौर में 4 और लाहौल-स्पीति में 2 मामले सामने आए. इस वर्ष 8.57 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई.