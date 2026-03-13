क्या सच में हिमाचल में सिलेंडर की किल्लत है? गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया जवाब
हिमाचल में एलपीजी गैस किल्लत के सवाल पर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने दिया जवाब.
Published : March 13, 2026 at 1:49 PM IST
शिमला: मिडिल ईस्ट देश इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष को देखते हुए हिमाचल पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं और अफवाहों का दौर तेज हो गया है. कई जगहों से गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत को लेकर खबरें सामने आने लगीं, जिससे आम उपभोक्ताओं के बीच चिंता का माहौल बन गया. खासकर घरेलू गैस उपभोक्ता इस बात को लेकर परेशान दिखे कि कहीं आने वाले दिनों में उन्हें रसोई गैस के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. इसी बीच राज्य सरकार ने LPG को लेकर स्थिति स्पष्ट की है.
प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडरों की डिलीवरी
मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा, हिमाचल में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग किए जाने के बाद प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडरों की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी घर में रसोई गैस की कमी महसूस न हो'.
खत्म हो सकते हैं व्यवसायिक सिलेंडर
हालांकि मुख्य सचिव ने यह भी स्वीकार किया कि व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की स्थिति अलग हो सकती है. उनके अनुसार कमर्शियल सिलेंडर कभी न कभी खत्म हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति बनाए रखना है.
LPG की आपूर्ति और स्टॉक की रोजाना मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में LPG की आपूर्ति और स्टॉक की रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है. संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत आवश्यक कदम उठाएं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
घरेलू गैस आपूर्ति को कोई संकट नहीं
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सामान्य तरीके से गैस बुकिंग करें, क्योंकि फिलहाल राज्य में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर कोई गंभीर संकट नहीं है. उन्होंने कहा कि LPG की रोजाना मॉनिटरिंग हो रही है. सभी डीसी और ऑयल कंपनी को फूड एंड सिविल सप्लाई के निदेशक को रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, भारत सरकार ने एसेंशियली कमोडिटीज एक्ट लगा रखा है, ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
