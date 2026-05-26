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रिटायरमेंट से पहले रेगुलर हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता, 31 मई को पूरा करेंगे कार्यकाल

मुख्य सचिव संजय गुप्ता ( ETV Bharat File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए कार्यवाहक मुख्य सचिव रहे संजय गुप्ता को नियमित मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि 31 मई को रिटायर होने जा रहे 1988 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी को यह जिम्मेदारी ऐसे वक्त में सौंपी गई है, जब उनका कार्यकाल अब गिनती में सिर्फ 5 दिनों का रह गया है. अक्टूबर 2025 से कार्यवाहक मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही में लंबे समय तक अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके संजय गुप्ता पिछले साल अक्टूबर 2025 से कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे. मूल रूप से हरियाणा से संबंध रखने वाले संजय गुप्ता राज्य के प्रदेश के सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारियों में गिने जाते हैं. ऐसे में रिटायरमेंट से पहले उन्हें नियमित मुख्य सचिव बनाए जाने को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सम्मानजनक विदाई के तौर पर भी देखा जा रहा है. अब कौन-कौन मुख्य सचिव की रेस में ? सुक्खू सरकार के इस फैसले अब यह भी चर्चा चल रही है कि संजय गुप्ता की विदाई के बाद हिमाचल की नौकरशाही की सबसे ताकतवर कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा? सचिवालय में इसको लेकर भी हलचल तेज हो गई है. मुख्य सचिव की दौड़ में एक बार फिर केके पंत और ओंकार शर्मा के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं. दोनों ही अधिकारी वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं और प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर