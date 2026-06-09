मासनून सीजन को लेकर हिमाचल सरकार सतर्क, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन से पहले सीएस ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी तैयारियों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 5:31 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार ने आगामी मानसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन और राहत तैयारियों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. हर वर्ष भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझने वाले प्रदेश में इस बार किसी भी संभावित संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है.
इसी क्रम में शिमला में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएस ने मानसून पूर्व तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया. इसमें आपदा जोखिम को कम करने, समय पर चेतावनी जारी करने, राहत एवं बचाव तंत्र को मजबूत बनाने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया.
मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने कहा, 'मानसून के दौरान भारी वर्षा से होने वाली आपदाओं और जन-धन की हानि को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है. उन्होंने निर्देश दिए कि दूरस्थ और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाइयों तथा आपातकालीन ईंधन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए. ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जा सके'.
आधुनिक चेतावनी प्रणालियों पर प्रस्तुति
मुख्य सचिव ने बांध प्राधिकरणों को भी चेतावनी संबंधी सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही कहा कि जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को समय रहते पूर्व सूचना देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग लगातार मौसम की बदलती परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत कार्यों की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. इस
दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आगामी मानसून के पूर्वानुमान, पिछले वर्षों के मौसम संबंधी रुझानों और आधुनिक चेतावनी प्रणालियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी. वहीं, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की जानकारी साझा करते हुए संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में अवगत कराया.
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के प्रतिनिधियों ने मानसून अवधि के लिए अपनी तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों और तैनात किए जाने वाले उपकरणों की जानकारी प्रस्तुत की. इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, होम गार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं सहित विभिन्न विभागों ने भी अपने-अपने स्तर पर किए गए प्रबंधों से अवगत करवाया.
बैठक से पूर्व राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव डॉ. पुष्पेंद्र राणा ने राज्य में मानसून तैयारियों को लेकर उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की. समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष तथा स्वास्थ्य, पुलिस, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी), कृषि, बागवानी, वन, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
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