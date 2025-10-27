ETV Bharat / state

छठ महापर्व की हिमाचल में भी दिखी रौनक, यमुना किनारे व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

25 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज हुआ. दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो चुका है. आज छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी सोमवार (27 अक्टूबर) शाम को हिमाचल के पांवटा साहिब में भी यमुना नदी किनारे हजारों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे. इस दौरान घाट पर मेला जैसा नजारा दिखा. जहां सभी लोग भक्ति भाव में डूबे नजर आए. अब कल सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो जाएगा.

पांवटा साहिब: बिहार, यूपी और झारखंड की लोक आस्था का महापर्व छठ अब देश-दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. इसकी एक झलक हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में भी देखने को मिली. जहां यमुना नदी किनारों बड़ी संख्या में व्रतियों ने अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया.

छठ महापर्व के तीसरे दिन पांवटा साहिब के यमुना घाट पर शाम के वक्त प्रवासी लोगों की भीड़ जमा हुई तो शासन प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया. जैसे-जैसे सूर्य डूबने का समय नजदीक आ रहा था तो एसडीएम पांवटा साहिब ने घाट की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली. लोगों की भारी संख्या के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को मौके पर तैनात किया गया. हजारों की संख्या में भक्त बैंड-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर पहुंचे. वहीं, छठ की वजह से पांवटा साहिब में यमुना घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम देखने को मिला.

इस दौरान ईटीवी भारत ने कई व्रती और प्रवासी लोगों से बातचीत की. छठ पर्व करने वाले प्रवासियों का कहना था, 'वह बीते 25 साल से पांवटा साहिब में रह रहे हैं और उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो घर में नहीं है. कई लोगों ने अपने गांव को याद किया तो कई लोग घर नहीं जा पाए. जिसकी वजह से उन्होंने पांवटा में ही छठ पर्व किया'.

गौरतलब है कि जिला सिरमौर का पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र है. पांवटा साहिब में कई छोटे-बड़े कारखाने हैं. यहां हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित देश के कई हिस्सों से लोग काम करने के सिलसिले में पहुंचते हैं. जिसकी वजह से यहां प्रवासी कामगारों की संख्या भी अच्छी खासी है. ऐसे में यहां प्रवासियों ने छठ पर्व पर यमुना किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दिया.

