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हिमाचल के जंगलों में फिर गूंजेगी इस लाल आंखों वाले पक्षी की सीटी, हिमालयी फॉरेस्ट के लिए क्यों जरूरी है इसकी वापसी

चायल वन्यजीव अभयारण्य में चीड़-फिजेंट का सफल संरक्षण प्रजनन जारी. 3 अक्टूबर को 10 और पक्षी शिल्ली-मैहला जंगल में छोड़े जाएंगे. शिवानी कपूर की रिपोर्ट

चीड़ फिजेंट
चीड़ फिजेंट (PIC CREDIT: DCF WILDLIFE SHIMLA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 3:30 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 3:36 PM IST

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शिमला: प्रकृति के साथ मानवीय खिलवाड़ और जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार शांत हिमालय में रहने वाले जीवों की सांसों पर भारी पड़ रही है. कभी देवभूमि के वनों में अपनी सुरीली सीटी और मनमोहक रूप के लिए पहचाना जाने वाला 'चीड़ फिजेंट' अब विलुप्ति के कगार पर खड़े होकर अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है. कभी जंगलों की पहचान रहा यह संकटग्रस्त पक्षी अब इंसानी संरक्षण का मोहताज. इसे बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन्यजीव विभाग ने चायल ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से इसे बचाने की शुरुआत की है.

इसके तहत शिमला जिले के चायल वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित ब्रीडिंग सेंटर में चीड़ फिजेंट का सुरक्षित वातावरण में प्रजनन करवाया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय संरक्षण मानकों के अनुरूप संचालित इस केंद्र में अब तक 70 से अधिक चीड़ फिजेंट का सफल प्रजनन कराया जा चुका है. अब प्रजनन केंद्र में पाल रहे इन पक्षियों को उन वन क्षेत्रों में दोबारा बसाने की तैयारी है, जहां कभी इनकी मौजूदगी थी, लेकिन मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक आवास में बदलाव के कारण इनकी संख्या लगातार घटती चली गई थी.

1972 की अनुसूची-1 में शामिल
1972 की अनुसूची-1 में शामिल (PIC CREDIT: DCF WILDLIFE SHIMLA)

साल 2008 से चायल स्थित खड़ीऊण फिजेंटरी में चीड़ फिजेंट के संरक्षण का यह प्रोजेक्ट चल रहा है. प्रोजेक्ट का मकसद इनकी संख्या बढ़ाना और इसके लिए इनको जंगलों में छोड़ना है. जिससे कि ये नैचुरल ब्रीडिंग कर अपनी संख्या जंगलों में बढ़ा सके. चीड़ फिजेंट विलुप्त होने की कगार पर है, जिसकी संख्या लगातार घट रही है. इसके चलते इनके संरक्षण किया जा रहा है. चायल में इनकी ब्रीडिंग की जाती है और उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है. फिजेंटरी में ब्रीडिंग करवाने के बाद इनकी संख्या बढ़ाना आसान नहीं है. प्रोजेक्ट शुरू होने के 11 साल बाद पहली बार इन्हें जंगल में छोड़ा गया था.

एक साल तक होती है ट्रैकिंग

साल 2019 के अक्टूबर महीने में पहले चरण में वन विभाग ने 18 चीड़ फिजेंट जंगल में छोड़े थे. जिसमें 6 बड़े और 12 छोटे फिजेंट थे. जिनकी एक साल तक ट्रैकिंग की जाती रही. इनमें 2 व्यस्कों की ट्रैकिंग होती रही. हालांकि छोटे परिंदों में रेडियो कॉलर नहीं लगाया जाता है. यह माना जाता है कि वे व्यस्कों के साथ ही रहते हैं. इसके एक साल बाद अक्टूबर 2020 में भी चीड़ फिजेंट को फिर से सेरी जंगल में छोड़ा गया था. वन विभाग तब 11 चीड़ फिजेंट जंगल में छोड़े थे. जिनमें दो जोड़े यानि 4 व्यस्क थे, जबकि 7 छोटे परिंदे थे. इनमें भी दो व्यस्क फिजेंट की एक साल तक ट्रैकिंग होती रही. 2023 में में चीड़ फिजेंट को जंगल में छोड़ा गया था.

IUCN की रेड लिस्ट में शामिल फिजेंट
IUCN की रेड लिस्ट में शामिल फिजेंट (ETV Bharat)

कब-कब जंगल में छोड़े गए चीड़ फिजेंट

डीसीएफ शाहनवाज अहमद भट ने बताया कि 'प्रजनन केंद्र में पैदा हुए पक्षियों में से पहले चरण के लिए तीन पारिवारिक समूहों के 18 पक्षियों का चयन किया गया था. इनका चयन पुनर्वास के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया. इस प्रक्रिया में आईयूसीएन के दुनिया भर में पाए जाने वाले गैलिफॉर्म्स पक्षियों के संरक्षण और उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए समर्पित वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों के समूह की ओर से सुझाए गए पुनर्वास प्रोटोकॉल को आधार बनाया गया, जो भारत में पहला चीड़ फिजेंट संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम है.'

100 प्रतिशत पहुंचा सर्वाइवल रेट

इस विशेष संरक्षण अभियान के तहत चीड़ फिजेंट के प्रजनन के लिए जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया फरवरी 2019 में शुरू की गई थी. शुरुआती दौर में इस नए प्रयोग में वन्यजीव विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. रिलीज होने के बाद इनमें से 92 प्रतिशत पक्षी प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने में सफल रहे. वहीं, अक्तूबर 2025 में जंगल में छोड़े गए पक्षियों की सर्वाइवल दर 100 प्रतिशत रही. इसे संरक्षण प्रजनन परियोजना की बड़ी सफलता माना जा रहा है. फीजेंटरी में इस समय 63 चीड़ फिजेंट हैं. इसमें 23 मेल और 35 फीमेल के साथ 5 छोटे फीजेंट हैं. अब तक कुल 67 फीजेंट को जंगलों में छोड़ा गया है.

जंगल में बढ़ा सर्वाइवल रेट
जंगल में बढ़ा सर्वाइवल रेट (ETV Bharat)

जंगल में छोड़ने से पहले लगाया जाता है रेडियो कॉलर

ब्रीडिंग सेंटर में पैदा हुए चीड़ फिजेंट को जंगल में छोड़ने से पहले रेडियो कॉलर लगाया जाता है. इसके माध्यम से वन्यजीव विशेषज्ञ यह पता लगाते हैं कि पक्षी जंगल में किस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी गतिविधियां कैसी हैं और प्राकृतिक वातावरण में उनका अनुकूलन किस तरह हो रहा है. जंगल में छोड़ने से पहले चयनित क्षेत्र में पक्षियों को करीब एक महीने तक निगरानी में रखा जाता है. इस दौरान उनके लिए अस्थायी आवास तैयार किया जाता है और उन्हें जंगल में रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है. चयनित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं. जंगल में छोड़ने के बाद करीब एक साल तक इन पक्षियों की निगरानी और देखभाल की जाती है.

आईएफएस शाहनवाज अहमद भट कांसेर्वटर ऑफ़ फॉरेस्ट्स वाइल्डलाइफ शिमला ने बताया कि 'चायल में स्थापित ब्रीडिंग सेंटर में चीड़ फिजेंट का सुरक्षित वातावरण में प्रजनन करवाया जा रहा है. यहां अब तक 70 से अधिक चीड़ फिजेंट का सफल प्रजनन कराया जा चुका है. बीते साल जंगल में छोड़े गए पक्षियों की सर्वाइवल दर 100 प्रतिशत रही है. 3 अक्टूबर को 10 और पक्षियों को चियोग के शिल्ली-मैहला जंगल क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाएगा. जंगल में छोड़े गए पक्षियों की एक साल तक निगरानी और देखभाल की जाती है.'

कब कब जंगल में छोड़े गए फिजेंट
कब कब जंगल में छोड़े गए फिजेंट (ETV Bharat)

क्या है चीड़ फिजेंट

ये हिमालय में रहने वाला पक्षी है. इसकी लंबी, नुकीली और धारीदार पूंछ होती है. नर चीड़ फिजेंट की पूंछ मादा की तुलना में अधिक लंबी और आकर्षक होती है. इसके पंखों का रंग भूरा, लाल-भूरा होता है, जिस पर काले रंग की पट्टियां और धारियां होती हैं. सिर पर एक विशिष्ट कलगी होती है और आंखों के चारों ओर गहरे लाल रंग की त्वचा होती है. चीड़ फिजेंट ऊंची और खड़ी ढलानों वाले क्षेत्रों में जमीन पर घोंसला बनाकर प्रजनन करता है. इसका प्रजनन काल सामान्यतः अप्रैल से जून तक रहता है. मादा एक बार में सामान्य तौर पर 5 से 10 अंडे देती है और करीब 28 दिन तक अंडों को सेती है. बच्चों की देखभाल में नर और मादा दोनों की भूमिका रहती है.

चीड़ फिजेंट के बारे में रोचक जानकारी
चीड़ फिजेंट के बारे में रोचक जानकारी (ETV Bharat)

हिमालय के क्षेत्रों में मिलता है ये शर्मिला पक्षी

यह पक्षी अपनी तेज और खास सीटी जैसी आवाज के लिए जाना जाता है. यह भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है. इसके अलावा यह नेपाल और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी मिलता है. यह आमतौर पर 1,200 मीटर से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चीड़ और देवदार के जंगलों, खड़ी घास वाली ढलानों, झाड़ियों और चट्टानी इलाकों में रहता है. यह एक सर्वाहारी पक्षी है. यह अपनी मजबूत चोंच से जमीन खोदकर जड़ों, कंद-मूल, बीजों, कीड़े-मकोड़ों और छोटे जीवों को खाता है. यह पक्षी बहुत शर्मीले स्वभाव का होता है और अक्सर घनी घास या झाड़ियों में छिपा रहता है. खतरा महसूस होने पर यह उड़ने के बजाय तेजी से भागकर ढलान की तरफ छिपना पसंद करता है.

2008 से चायल स्थित खड़ीऊण फिजेंटरी में हो रहा इनका संरक्षण
2008 से चायल स्थित खड़ीऊण फिजेंटरी में हो रहा इनका संरक्षण (PIC CREDIT: DCF WILDLIFE SHIMLA)

IUCN की रेड लिस्ट में शामिल

चीड़ फिजेंट को IUCN की रेड लिस्ट में 'संकटग्रस्त' श्रेणी में रखा गया है. चीड़ फिजेंट के अस्तित्व पर शिकार, जंगल की आग, अत्यधिक चराई और चारे के लिए वन क्षेत्रों में मानवीय आवाजाही बड़े खतरे हैं. खासतौर पर जंगल की आग इसके लिए गंभीर चुनौती बनती है, क्योंकि आग का समय कई बार इसके प्रजनन काल से मेल खाता है. वहीं, अत्यधिक चराई और चारा संग्रहण से पक्षी के लिए जरूरी शांत और सुरक्षित आवास प्रभावित होता है.

हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है ये पक्षी
हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है ये पक्षी (PIC CREDIT: DCF WILDLIFE SHIMLA)

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल

मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक आवास में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में चीड़ फिजेंट की आबादी बेहद कम हो गई है या यह प्रजाति वहां से पूरी तरह गायब हो गई. वन्यजीव विभाग अब संरक्षण प्रजनन के जरिए इस पक्षी को दोबारा उसके प्राकृतिक आवास में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. चीड़ फिजेंट को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है.

जंगल में छोड़ने के बाद होती है मॉनिटरिंग
जंगल में छोड़ने के बाद होती है मॉनिटरिंग (PIC CREDIT: DCF WILDLIFE SHIMLA)

हिमालयी जंगलों के लिए क्यों जरूरी है चीड़ फिजेंट?

चीड़ फिजेंट केवल एक दुर्लभ और खूबसूरत पक्षी नहीं, बल्कि हिमालयी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है. चीड़ फिजेंट बीजों के प्रसार में मददगार होता है, कीटों की संख्या नियंत्रित करता है, खाद्य श्रृंखला में कई शिकारी जीवों के भोजन का स्रोत है. ऐसे में यदि चीड़ फिजेंट जंगलों में नहीं रहा तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी,कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, बीजों के प्राकृतिक प्रसार की प्रक्रिया धीमी पड़ने से कुछ पौधों के पुनर्जनन पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा प्राकृतिक आवास का संतुलन बिगड़ सकता है.

शाहनवाज अहमद भट ने कहा कि 'इन पक्षियों को ऐसे क्षेत्रों में दोबारा बसाने की योजना है, जहां पहले चीड़ फिजेंट पाया जाता था, लेकिन बाद में इसकी आबादी खत्म या बेहद कम हो गई. इसके पीछे मुख्य कारणों में मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक आवास में बदलाव शामिल हैं.'

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Last Updated : September 26, 2026 at 3:36 PM IST

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