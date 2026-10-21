ETV Bharat / state

एक लाख की आबादी को जोड़ने वाली सड़क बनी खतरे का सबब! चंबा-तीसा मुख्य मार्ग को दुरुस्त करने की दरकार

चंबा-तीसा मुख्य मार्ग को दुरुस्त करने की दरकार ( ETV Bharat )

चंबा: चुराह विधानसभा क्षेत्र को जिला मुख्यालय चंबा से जोड़ने वाला चंबा-तीसा मुख्य मार्ग लंबे समय से यातायात के लिहाज से महत्वपूर्ण बना हुआ है. इस मार्ग से हर रोज सैकड़ों की संख्या में छोटे-बड़े वाहन चंबा और तीसा की ओर आवाजाही करते हैं. क्षेत्र की करीब एक लाख की आबादी के लिए यह सड़क जीवनरेखा की तरह है, लेकिन मार्ग के कई हिस्सों में सड़क तंग होने, पैराफिट, क्रैश बैरियर नहीं होने और चिन्हित ब्लैक स्पॉट का उचित सुधार नहीं होने के कारण सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है.

विशेषकर कल्हेल से लेकर चांजू नाला तक कई ऐसे स्थान हैं, जहां सड़क की चौड़ाई कम होने के साथ-साथ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. कई जगह सड़क के एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं. ऐसे स्थानों पर वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों को पास देने में भी परेशानी होती है. बरसात, धुंध या कम दृश्यता के दौरान इन स्थानों पर खतरा और अधिक बढ़ जाता है.

चंबा-तीसा मुख्य मार्ग बना खतरे का सबब! (ETV Bharat) स्थानीय लोगों का कहना है कि चंबा-तीसा मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है. रोजाना सरकारी, निजी, मालवाहक और यात्री वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं. इसके अलावा चुराह क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए जिला मुख्यालय चम्बा आना-जाना पड़ता है. ऐसे में सड़क की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना बेहद जरूरी है. कई स्थानों पर पहाड़ियों की कटिंग जरूरी है.

चुराह निवासी अनिल कपूर ने कहा, "हमारा चंबा-तीसा मुख्य मार्ग काफी महत्वपूर्ण मार्ग है. यहां से चंबा को लोग अपना 100 किलोमीटर का सफर तय करते है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे है, जहां सड़क काफी तंग है और वहां से सफर करना मुश्किलों भरा है". संतोष धीमान कि माने तो चंबा-तीसा मुख्य मार्ग चंबा से तीसा और पांगी घाटी को जोड़ता है और हर दिन हजारों के हिसाब से लोग सफर करते हैं. सफर को और सुरक्षित बनाने के लिए सड़कों हालत सुधारना बेहद जरूरी है. ताकि लोग बिना डरे सहम सफर कर सके. मार्ग पर पहाड़ी कटिंग और सुरक्षा इंतजामों की दरकार. (ETV Bharat) विजय कुमार का कहना है कि भौगोलिक परस्थिति के मुताबिक तीसा को आकांक्षी खंड भी कहा जाता है. इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अलग बजट देती है. यहां कि सड़कों को बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए. ताकि यहां कि एक लाख कि आबादी को परेशानी ना हो सके. सड़क हादसे में बुझे कई घरों के चिराग आरजू ठाकुर ने कहा, "हम बचपन से इस सड़क पर सफर करते आ रहे हैं. पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार करने कि जरूरत है. क्योंकि हर साल सड़क हादसे होते है और इसी मार्ग पर कई घरों के चिराग भी बुझे है. ऐसे में सरकार इस सड़क के लिए विशेष राहत पैकज के तहत सड़क को विकसित करें". स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि चंबा-तीसा मुख्य मार्ग का संयुक्त निरीक्षण करवाकर सभी ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएं. इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर सड़क चौड़ीकरण, पहाड़ी कटिंग, पैराफिट, क्रैश बैरियर और अन्य जरूरी सुरक्षा कार्य करवाए जाएं.