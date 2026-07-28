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हिमाचल में मणिमहेश यात्रा पर आए हैदराबाद के 5 श्रद्धालु फंसे, प्रशासन ने किया सभी का सुरक्षित रेस्क्यू

मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का पुलिस प्रशासन ने किया रेस्क्यू ( मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का पुलिस प्रशासन ने किया रेस्क्यू )

चंबा: हिमाचल प्रदेश की सबसे जटिल धार्मिक यात्रा में से एक मणिमहेश यात्रा है. चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा पर निकले हैदराबाद के 5 श्रद्धालु फंस गए. जिसकी सूचना मिलने पर भरमौर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिकूल मौसम के बीच इन सभी श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित हड़सर पहुंचाया. चंबा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, श्रद्धालु दुनाली एवं तोष के गोठ के बीच अचानक मौसम खराब होने के कारण रास्ते में फंस गए थे. सूचना मिलते ही भरमौर प्रशासन ने बिना किसी देरी के पुलिस विभाग एवं पर्वतारोहण दल की संयुक्त 8 सदस्यीय रेस्क्यू टीम को रात करीब 9:00 बजे घटनास्थल के लिए रवाना किया. अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, घने अंधेरे, लगातार वर्षा, फिसलन भरे दुर्गम पहाड़ी मार्ग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद रेस्क्यू दल ने साहस का परिचय देते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला और रात करीब 11:00 बजे सकुशल हड़सर पहुंचाया.