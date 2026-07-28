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हिमाचल में मणिमहेश यात्रा पर आए हैदराबाद के 5 श्रद्धालु फंसे, प्रशासन ने किया सभी का सुरक्षित रेस्क्यू

चंबा प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर गए 5 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया, जो खराब मौसम की वजह से फंस गए थे.

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मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का पुलिस प्रशासन ने किया रेस्क्यू (मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का पुलिस प्रशासन ने किया रेस्क्यू)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:16 PM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश की सबसे जटिल धार्मिक यात्रा में से एक मणिमहेश यात्रा है. चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा पर निकले हैदराबाद के 5 श्रद्धालु फंस गए. जिसकी सूचना मिलने पर भरमौर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिकूल मौसम के बीच इन सभी श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित हड़सर पहुंचाया.

चंबा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, श्रद्धालु दुनाली एवं तोष के गोठ के बीच अचानक मौसम खराब होने के कारण रास्ते में फंस गए थे. सूचना मिलते ही भरमौर प्रशासन ने बिना किसी देरी के पुलिस विभाग एवं पर्वतारोहण दल की संयुक्त 8 सदस्यीय रेस्क्यू टीम को रात करीब 9:00 बजे घटनास्थल के लिए रवाना किया. अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, घने अंधेरे, लगातार वर्षा, फिसलन भरे दुर्गम पहाड़ी मार्ग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद रेस्क्यू दल ने साहस का परिचय देते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला और रात करीब 11:00 बजे सकुशल हड़सर पहुंचाया.

सभी श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका स्वास्थ्य भी सामान्य है. इस सफल रेस्क्यू अभियान में पुलिस विभाग की ओर से उप निरीक्षक अनिल वालिया, उनकी टीम और पर्वतारोहण दल के अनुदेशक पंकज महंत एवं उनकी टीम ने उल्लेखनीय साहस, तत्परता एवं सेवा भावना का परिचय दिया. विपरीत परिस्थितियों में उनके समर्पण, दक्षता एवं उत्कृष्ट टीमवर्क के कारण यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सका.

भरमौर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विकास शर्मा ने रेस्क्यू अभियान में शामिल सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की. एडीएम विकास शर्मा ने कहा, "श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वर्तमान में मौसम अत्यंत प्रतिकूल बना हुआ है. अतः प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी मौसम संबंधी परामर्श, सुरक्षा एडवाइजरी एवं दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें. मौसम पूर्णतः अनुकूल होने तक यात्रा प्रारंभ करने से बचें. भरमौर प्रशासन मणिमहेश यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. सभी संबंधित विभाग निरंतर सतर्क एवं सेवाओं के लिए तत्पर हैं".

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