हिमाचल में जनगणना की तैयारियां शुरू, इस दिन से फ्रीज होंगी सभी प्रशासनिक सीमाएं

हिमाचल प्रदेश में जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है.

HIMACHAL CENSUS
हिमाचल में शुरू हुई जनगणना की तैयारियां (IANS)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. निष्पक्ष और सुचारु जनगणना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में 1 जनवरी से प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, ताकि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का प्रशासनिक बदलाव न हो.

प्रशासनिक सीमाएं होंगी फ्रीज

जनगणना को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव से बचने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी के बाद न तो नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाएंगी और न ही मौजूदा सीमाओं में कोई फेरबदल किया जाएगा. यह व्यवस्था जनगणना पूरी होने तक लागू रहेगी. प्रशासन का कहना है कि इससे आंकड़े अधिक सटीक और विश्वसनीय होंगे.

शिमला में जागरूकता अभियान तेज

प्रदेश में जनगणना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) सक्रिय भूमिका निभा रहा है. राजधानी शिमला में चल रहे विंटर कार्निवाल के दौरान माल रोड पर विभाग की ओर से विशेष स्टॉल लगाया गया है. यहां डिजिटल तरीके से होने वाली जनगणना की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है और उनके सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं.

दो चरणों में होगी जनगणना

जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा. इस चरण में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का फील्ड कार्य होगा, जिसमें घरों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी. दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या गणना के तहत हर व्यक्ति से संबंधित सामाजिक और आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे.

पहाड़ी राज्यों में पहले होगा काम

केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सितंबर 2026 में लद्दाख और बर्फीले, दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनसंख्या गणना पहले पूरी कर ली जाएगी. इसका उद्देश्य मौसम से जुड़ी चुनौतियों से बचना है.

1872 में पहली बार हुई थी जनगणना

बता दें कि भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में कराई गई थी, जबकि पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई. आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी. देश में अब तक आखिरी पूर्ण जनगणना 2011 में संपन्न हुई, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हो सकी थी.

Last Updated : December 25, 2025 at 5:54 PM IST

HIMACHAL CENSUS
CENSUS 2027
DIGITAL CENSUS HIMACHAL
HIMACHAL POPULATION CENSUS
हिमाचल में जनगणना

