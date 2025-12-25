ETV Bharat / state

हिमाचल में जनगणना की तैयारियां शुरू, इस दिन से फ्रीज होंगी सभी प्रशासनिक सीमाएं

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. निष्पक्ष और सुचारु जनगणना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में 1 जनवरी से प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, ताकि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का प्रशासनिक बदलाव न हो.

प्रशासनिक सीमाएं होंगी फ्रीज

जनगणना को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव से बचने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी के बाद न तो नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाएंगी और न ही मौजूदा सीमाओं में कोई फेरबदल किया जाएगा. यह व्यवस्था जनगणना पूरी होने तक लागू रहेगी. प्रशासन का कहना है कि इससे आंकड़े अधिक सटीक और विश्वसनीय होंगे.

शिमला में जागरूकता अभियान तेज

प्रदेश में जनगणना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) सक्रिय भूमिका निभा रहा है. राजधानी शिमला में चल रहे विंटर कार्निवाल के दौरान माल रोड पर विभाग की ओर से विशेष स्टॉल लगाया गया है. यहां डिजिटल तरीके से होने वाली जनगणना की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है और उनके सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं.

दो चरणों में होगी जनगणना