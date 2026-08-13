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जनगणना में सिर्फ गिनी नहीं जाएगी आबादी, 40 सवालों से तैयार होगा हर परिवार का पूरा लेखा-जोखा

शिमला: अब जनगणना के दूसरे चरण में हर व्यक्ति और परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की पूरी तस्वीर दर्ज होगी. जनगणना-2027 के दूसरे चरण में करीब 40 सवालों के जरिए लोगों से उनकी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधि, प्रवास, भाषा, परिवार, दिव्यांगता, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी सहित विभिन्न पहलुओं पर सूचना जुटाई जाएगी. यही आंकड़े आने वाले वर्षों में सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास जैसी योजनाओं की जरूरत और लक्ष्य तय करने में महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं.

भारतीय जनगणना 2027 के दूसरे चरण को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में शिमला के बचत भवन में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के दूसरे बैच का शुभारंभ वीरवार को हुआ. कार्यक्रम में निदेशक जनगणना निदेशालय दीपशिखा शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की.

दीपशिखा शर्मा ने कहा, "दूसरे चरण में करीब 40 प्रश्नों के तहत सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी, जिसमें व्यक्ति की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, प्रवास, पारिवारिक और नागरिक पहचान संबंधी स्थिति का विस्तृत चित्र तैयार करने पर केंद्रित है. जनगणना के दौरान नागरिकों की ओर से दी जाने वाली सही और पूर्ण जानकारी भविष्य की योजनाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी".

उन्होंने कहा जिला स्तर पर अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को जनगणना की प्रक्रिया, निर्धारित मानकों और डिजिटल माध्यम से आंकड़े संकलित करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने जनगणना कर्मियों से निर्धारित प्रक्रिया और मानकों के अनुसार कार्य करने तथा नागरिकों से सही जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया.

1 सितंबर से शुरू होगा दूसरा चरण

हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण चरण (Revisional Round) चलेगा. प्रदेश की भौगोलिक एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल के लिए यह विशेष समय-सारिणी निर्धारित की गई है. दूसरे चरण में प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित निर्धारित जानकारी संकलित करेंगे.

घर बैठे भी दर्ज कर सकेंगे जानकारी

जनगणना प्रक्रिया में नागरिकों को ऑनलाइन Self-Enumeration की सुविधा भी दी जा रही है. 17 अगस्त से 31 अगस्त तक व्यक्ति और परिवार निर्धारित वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रगणक घर-घर पहुंचकर आवश्यक जानकारी का संकलन करेंगे.