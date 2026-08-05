हिमाचल में शुरू होगी आबादी की सबसे बड़ी डिजिटल गिनती, 17 अगस्त से घर बैठे भर सकेंगे जनगणना फॉर्म
हिमाचल में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से जनगणना की जाएगी. प्रदेश के बर्फबारी वाले चिन्हित क्षेत्रों में 1 से 30 सितंबर तक होगी जनगणना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 8:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कवायदों में शामिल जनगणना का बिगुल बज गया है. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सितंबर माह में प्रदेश के बर्फीले इलाकों में जनसंख्या गणना कराने का कार्यक्रम तय कर दिया है. खास बात यह है कि इस बार जनगणना पहले की तुलना में पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल अंदाज में होगी. पहली बार लोगों को घर बैठे ऑनलाइन स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर विवरण का सत्यापन करेंगे.
शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के बर्फबारी वाले चिन्हित क्षेत्रों में 1 से 30 सितंबर तक जनसंख्या गणना होगी, जबकि 17 से 31 अगस्त तक नागरिक ऑनलाइन अपना विवरण भर सकेंगे. इसके बाद 1 से 5 अक्तूबर तक रिवीजन राउंड के जरिए छूटी हुई जानकारी और त्रुटियों को सुधारा जाएगा.
बर्फ से सड़क मार्ग होते हैं बंद
सरकार के मुताबिक डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से इस बार जनगणना पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक होगी. गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले गैर-समकालिक क्षेत्रों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित इलाकों और उत्तराखंड के चिन्हित क्षेत्रों में भी इसी अवधि के दौरान जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा.
जनगणना के दौरान जिस व्यक्ति की जहां उपस्थिति होगी, उसी आधार पर उसे संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या में शामिल किया जाएगा. दरअसल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क लंबे समय तक बाधित रहता है. ऐसे में सामान्य समय पर जनगणना कराना संभव नहीं होता. इसी वजह से इन क्षेत्रों के लिए अलग समय-सारणी निर्धारित की जाती है, ताकि हर व्यक्ति की सही और सटीक गणना सुनिश्चित की जा सके.
भविष्य की बनेगी योजना
जनगणना का कार्य केवल आबादी की गिनती भर नहीं है, यही आंकड़े आने वाले वर्षों की विकास योजनाओं की बुनियाद बनते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, राशन, आवास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पंचायतों और शहरी निकायों से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ संसाधनों के वितरण, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन तथा भविष्य की विकास रणनीतियों में भी जनगणना के आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. यही कारण है कि केंद्र सरकार इस बार डिजिटल तकनीक और सेल्फ-एन्यूमरेशन जैसी नई व्यवस्था के जरिए पूरी प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है.
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